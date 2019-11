Godla po hrubce v Liberci máchal holí: Tohle se nesmí stát ani v dorostu! | iSport.cz

Z hlediště to bylo jasně vidět. Jak v něm bouchly saze. Frustrace se nakupila a šla ven. Kladenský brankář Denis Godla poté, co Liberec zvýšil na 2:0, v návalu zlosti vzal hůl a už už se zdálo, že chce bouchnout vlastního spoluhráče. Ale udržel se. „Pořád ty samé chyby… Je to frustrující,“ zlobil se brankář, jenž oprávněně žehrá na zmatky ve vlastním pásmu.

Dělal, co mohl. Stejně jako v minulých utkáních se překonával. Ale sám na všechno nestačil. „Je to zlé. Cítil jsem se dobře, bylo hodně střel. Ale škoda, že se dostávali do hodně velkých šancí. Když budeme dělat takové chyby, bude takhle vypadat každý náš zápas takhle,“ povzdychl si Godla po porážce 1:2, která se opět, stejně jako předešlých pět venkovních partií, odehrála před vyprodaným hledištěm.

Jenom díky němu byla prohra takhle těsná a milosrdná. Spousta jasných šancí zlikvidoval. Celkem měl 36 zákroků.

Poté, co ve 45. minutě zvýšil liberecký Hudáček na 2:0, bouchlo to v něm. Málem spoluhráčům vyčinil holí. „Není to nic příjemného, když se stávají stále dokola ty samé chyby. A nelepší se to. Je to frustrující,“ popisoval 24letý brankář, hlavní strůjce předešlých dvou vítězství. Proti Liberci ale ani jeho kouzla nestačila.

A co ho tak vytočilo? „Měli jsme střídání, kdy jsme vyhráli buly, ale i tak na nás šli dva na jednoho. Pak jeden sám, pak dva sami. Potom si to jeden od nich vzal, vybruslil mezi kruhy. Clona, gól. To se nesmí stávat ani v dorostu, natož u mužů,“ zlobil se Godla.

Mluvil potichu, ale bylo cítit, jak ho to štve. Není to totiž poprvé, co Rytíři darují soupeřům góly. „Pořád ty samé chyby,“ popisuje. Pak se na ledě uklidnil, dostal se do svého obvyklého módu. A i když protivník měl další šance, pořád držel naději na body. Kladno v závěru snížilo, ale na víc už se nezmohlo.

„Můžeme být rádi, že to skončilo jenom 1:2,“ reagoval. I kapitán Jakub Strnad jeho frustraci rozuměl. „Nedivím se mu. To jsou hrozné chyby. Od začátku sezony nás trápí, že nemáme zorganizovanou obranu ve vlastním pásmu,“ uvedl muž s céčkem.

V neděli Jágra a spol. čekají Pardubice. Tedy soupeř, jenž je na chvostu a body by se Kladnu zatraceně hodily.

„Je to určitě důležitý zápas. Ale když budeme hrát takhle, nevypadá to na body. Pokud budeme hrát, co máme, co umíme a využijeme malé hřiště, tak v tom případě bychom mohli pomýšlet na tři body,“ vykládal slovenský brankář.

Od začátku svého angažmá v Kladně je hlavní postavou. Zvlášť v posledních partiích je z něj zeď. „Cítím se dobře, jsem rád, že mě to trefuje. Že můžu dávat šanci na body. Teď už na našich hráčích, kolik dají gólů,“ popisuje.

„Chytá úžasně. Jsme rádi za to, jakou má fazonu,“ chválí ho i kapitán Strnad, který férově přiznal, že Bílí Tygři byli lepší. „Úplně jsme si nezasloužili vyhrát, Liberec dominoval. Výsledek vypadá ještě dobře právě díky našemu brankáři. Chytil super věci, soupeř měl hrozně moc přečíslení. My jsme lapali po dechu,“ vypočítával.

Rytíři tedy po dvou utkáních prohráli. Teď to chtějí v neděli proti Pardubicím napravit.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:13. Filippi, 44:06. L. Hudáček Hosté: 59:25. J. Strnad Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kolmann, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Ordoš. Hosté: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Bílek, Stach, Réway – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný – Š. Bláha. Rozhodčí Hladil, Kika – Kajínek, Špringl Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků