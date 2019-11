Kracík se blýskl hattrickem! Jsem z něho hotovej, smekl gólman Plzně | iSport.cz

Zkušený útočník hrál proti Vítkovicím výborný zápas. První gól vstřelil po exkluzivní kličce, při druhém se před ním obrana rozestoupila a milimetrově trefil víko. Třetí gól mu špatnou rozehrávkou za bránou „daroval“ brankář Miroslav Svoboda.

„Jo jo, to byl dárek. Hlavně teda do kasy,“ smál se Kracík. „U prvního gólu mi to Guli (Gulaš) prohodil a jel jsem sám. Byl jsem blízko, takže jsem zkusil kličku na forhend a vyšlo to. Při druhém to byla střela pod víko. Trefil jsem to náhodně a třetí byl námaz od gólmana.“

Parádní trefy. Kracík chválu odmítá, nicméně brankář Dominik Frodl by o náhodách rozhodně nemluvil. Byť byl po zápase překvapený, že si jeho spoluhráč připsal hattrick. „On dal hattrick, jo? Já věděl jen o dvou,“ pousmál se Frodl. „Jarda má fazonu, už v Lize mistrů dal gól. Tuším, že i před tím se trefil, všechno neskutečný vikýře. Třikrát naznačí, gólman neví, co se děje a on mu to vymete! Klobouk dolů.“

Frodl přiznává, že i na tréninku umí Kracík šikovné ruce ukázat. „On jede, naznačuje, naznačuje a zaveze do prázdné brány. Jsem z něho hotovej. Jsem rád, že s tím mají zkušenosti i jiní brankáři...“

Kracíkovo pohotové zakončení ocenil i vítkovický Jan Schleiss, který v Plzni vyrůstal a hrával. „Nemám, co k němu dodat,“ říkal o Kracíkovi. „První blafák, super ruce, klasika, hodil ramena. Druhý taky paráda. Bylo tam zbrždění na modré, Vojta Němec mu to dal na střed a jel sám až do brány. Vikejř jako blázen. Klobouk dolů. Třetí byl do prázdné, ten nepočítám.“

Tři hattricky v minulé sezoně v plzeňském dresu nasbíral Milan Gulaš. Rok před ním stejný počet Tomáš Mertl. A ještě dřív Dominik Kubalík. Kdy je dožene Kracík? „Zkusím to hned příští zápas,“ zasmál se. „Ne, to bylo výjimečné, bude těžké to zopakovat. Snažím se, ale dneska to fakt sedlo.“

