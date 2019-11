Boleslav uspěla s výzvou na povel gólmana. Asi to nikdo neviděl, řekl Krošelj | iSport.cz

Jak jste celou situaci viděl?

„Šel mi kolenem do hlavy, takže jsem nemohl na střelu reagovat. Udělal jsem dobře, že jsem to hned říkal rozhodčím.“

Trenéři si nicméně vzali výzvu až na vás povel. Je to tak?

„Ano. Stalo se to tak rychle, že to asi nikdo neviděl.“

Máte rád takové zápasy, ve kterých nepadají góly?

„Pro brankáře to je velký tlak. Musí to zvládnout, takže musí mít čistou hlavu. Byl to zajímavý zápas, akce nahoru dolů, takže jsem zůstával ve hře. Hráli jsme dobře, jen je škoda, že nám nevyšel nějaký gól.“

Ve třetí třetině jste nevyužili sto sekund trvající přesilovku pět na tři. Byl to rozhodující moment? „

Ano. Už ve druhé třetině jsme dali v přesilovce tyčku (David Šťastný – pozn. red.). Pět na tři musíme využívat, měli jsme tam slušné šance. Škoda, že jsme to nevyužili. V prodloužení tři na tři taky. Nevím, příště se to musí zvládnout lépe.“

V nájezdech vás překonal pouze Michal Řepík. Můžete jeho pokus popsat?

„Samostatné nájezdy jsou loterie, bylo to napínavé. Řepík dobře vystřelil a nedal mi šanci. Škoda, že jsme my nedali ani jednu penaltu.“

Měl jste nastudované střelce Sparty?

„Myslím, že Sparta v této sezoně ještě neměla nájezdy, takže jsme nevěděli, co bude který hráč dělat. Mě ale ani tak nezajímá, co bude kdo dělat. Spíše čekám, co se stane.“

Sparta sice vede extraligu, vy se ale držíte rovněž nahoře. Co jste od zápasu čekali?

„Nám je jedno, jestli hrajeme proti Spartě nebo Pardubicím. Nikoho nepodceňujeme. Každý zápas musíme hrát stejně a chytře. To je klíč k výhře.“

V průběhu sezony jste se stal znovu jasnou jedničkou týmu, protože se na dlouhou dobu zranil Jan Růžička. Jak to prožíváte?

„Škoda, že se Růža zranil a není tady. Doufám, že bude rychle zpátky. Teď je všechno na mně, musím tým podržet. Takže je to dost práce…“

I přes prohru v nájezdech se vám bude počítat čisté konto. Je to důležité pro vaše sebevědomí?

„No… Na tohle se nekoukám. Jen jsem chtěl, že dáme jeden gól a vyhrajeme. Vždycky vše dělám pro výhru.“

Potěšil vás nedávný příchod krajana Žigy Jedliče?

„Ano. Je super mít v týmu kamaráda, se kterým se znám dvacet let. Je to dobrý hráč, máme se tady dobře.“

Oproti loňskému startu do sezony se Mladá Boleslav drží v tabulce nahoře. Je to příjemné?

„Je to dobrý start. Teď to musíme jen udržovat, vyhrávat zápasy a držet se na těchto místech. Je to super pro nás a naše hlavy.“

Bod se Spartou tedy berete?

„Ano, za bod jsme spokojení, ale ještě více bychom byli, kdyby byly tři.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 21 10 7 1 3 78:49 45 2. Třinec 23 13 1 2 7 79:59 43 3. Plzeň 20 12 0 3 5 70:52 39 4. M. Boleslav 21 10 3 2 6 60:45 38 5. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 6. K. Vary 21 11 1 1 8 77:54 36 7. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 8. Mountfield 22 8 2 2 10 58:64 30 9. Kladno 21 7 2 3 9 57:73 28 10. Vítkovice 22 4 6 3 9 54:70 27 11. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Pardubice 21 5 0 3 13 42:66 18 14. Litvínov 21 4 1 4 12 50:74 18 Generali Play-off

