Strnad: Šestka? Ale jděte! Hlavní je záchrana, všechno nad je bonus | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:34. Bílek, 44:43. J. Strnad, 47:47. Austin Hosté: 13:01. Tybor, 25:01. R. Kousal Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – Bílek, Stach, Réway – J. Strnad (C), Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný – Š. Bláha. Hosté: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš (A), J. Zdráhal – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Látal, T. Knotek, D. Kindl – Kusý, Harju, Machala – Blümel, Pochobradský, Matýs – M. Beran. Rozhodčí Hodek, Bejček – Frodl, Komárek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 892 diváků

Vnímali jste, že je to hodně důležitá partie?

„Ano. Víme, jaká je situace v tabulce. Upřímně, začátek se nám moc nevyvedl, dělali jsme hrubé chyby v obraně, ztráceli jsme puky u modré čáry, měli z toho obrovské šance. Potrestali nás. Ale zaplaťpánbůh, že jsme to dokázali obrátit. Po první třetině nebyla moc dobrá atmosféra v kabině. Naštěstí jsme se zvedli a nepoložili jsme se úplně.“

A teď už vás dělí od Pardubic deset bodů. Znamená to něco pro vás?

„Nic to neznamená pořád. Nejsme ani v půlce soutěže. Může být klid, ale žádné uspokojení nehrozí, protože sezona je ještě dlouhá.“

Ale nějaké znamení to může být, ne?

„Doufejme! Ale já tohle nemám rád. Něco posuzovat, když není ani půlka ligy… Je třeba být skromný a poctivou prací to musíme urvat.“

Jste devátí, lákala by vás i šestka?

„Ale jděte.“ (usměje se)

Osmibodová ztráta není až tak hrozivá.

„Já vím, ale to koukáme moc dopředu. Budeme rádi, když extraligu udržíme, všechno nad bude jenom extra bonus.“

Jak vám bylo za stavu 0:2?

„Nic moc. Nebylo sebevědomí, možná v tom hrála roli nervozita. Byli jsme dole. Vařili nás tam. Ještě že z toho byly jenom dva góly a ne víc. Zaplaťpánbůh, že se nám podařilo dát gól při přesilovce, že jsme ji konečně využili. To se nám moc nevedlo předtím.“

Zase vás držel brankář Denis Godla.

„Chytal výborně, jako každý zápas. Ještě že si drží ten svůj standard a drží nás nad vodou.“

V jeden moment se zdálo, že jste odvolali vyloučení soupeře, což by bylo hezké gesto fair play. Jak k tomu došlo?

„Vůbec nevím upřímně. Jestli se hráč přiznal, nebo ne, spíš to rozhodčí sami takhle vyhodnotili a rozhodli se.“

V úterý vás čeká Plzeň, s čím na ni vyrukujete?

„Může nám pomoct, že nemáme co ztratit, můžeme jenom překvapit. Mohli bychom tam jet s čistou hlavou. Doufám, že se nám to povede a urveme nějaké body. Každý je důležitý.“

Opět by mohlo být vyprodáno. Už jste si na to zvykli?

„To už nás nemůže překvapit, že atmosféra bude dobrá. To se hraje vždycky dobrý hokej. Nemůže nám to uškodit.“

