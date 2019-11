Chalupa se dostal Jánošíkovi pod kladiva: Naštěstí mlátil do helmy | iSport.cz

Hradeckou výhru nad Litvínovem 6:2 orámovala i jedna ostrá bitka. Adam Jánošík popadl u mantinelu hradeckého Matěje Chalupu a pustil se do něj pěstmi. Ran padlo hodně, bek Litvínova tuhle disciplínu na body vyhrál. „Já mám hlavně radost, že jsme konečně utnuli šňůru porážek a snad budeme zase chvíli vítězit,“ komentoval výsledek útočník Mountfieldu.

A jak se rvačka vlastně semlela? „Už po gólu Lukáše Cingela jsme si něco řekli. On mi pak vzkázal, že se mu smát nebudu a že mě vysvleče z dresu,“ popisoval, jak k bitce došlo, Chalupa. Jánošík slib dodržel, hradecký útočník si musel dres pak vyměnit. „Hned jak mě chytil, roztrhl ho. Jenom jsem se ho snažil držet co nejdál od těla. Naštěstí mi všechno mlátil do helmy,“ dodal pak k bitce, kde byl domácí hráč tím výrazně pasivnějším.

Mountfield HK - Litvínov: Bitka mezi Jánošíkem a Chalupou, úspěšnější byl hostující hráč

Expertem v Hradci na ostré pěsti je Richard Nedomlel, ale Chalupa se k výzvě postavil tak, že ji zkrátka musí přijmout. „Nic jiného mi nezbývalo. Chytil mě a nemohl jsem se z toho dostat,“ usmál se pak. „Ale možná si v pondělí ráno dáme v posilovně s Nedem nějaké kolečko,“ dodal v žertu ještě hradecký útočník, že si řekne Nedomlelovi o kondice. „Je fajn, že to Chajda ustál. Kolikrát je jedno, jestli vyhrajete, nebo prohrajete, spíš je důležité, abyste ukázali nějakou mentální sílu, že nemáte strach se poprat za vítězství,“ ocenil svého spoluhráče hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Chvíli to vypadalo, že si Chalupa připíše hattrick Gordieho Howea, gól dal, porval se a hlasatel nahlásil i jeho asistenci při Cingelově třetím gólu. Ano, po tom, kde vznikl jeho příběh s Jánošíkem. Nakonec ale byly nahrávky v zápise smazány. Chalupa o bodový zápis dodatečně žádat ale nebude: „To je jedno, že tam nahrávku nemám. Hlavně, že jsme vyhráli. Možná nám tam ještě asistence u Cingiho gólu dopíšou,“ dodal.

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 6:2. Hradec vyhrál po pěti zápasech, vítěznou branku dal Cingel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:03. R. Pilař, 20:06. Smoleňák, 31:15. Cingel, 33:48. M. Chalupa, 58:15. Vincour, 59:10. Rákos Hosté: 39:01. F. Lukeš, 52:32. V. Hübl Sestavy Domácí: Mazanec (Sajdl) – Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandić, R. Pilař – Vincour, Rákos, Červený (A) – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Jergl, Koukal, Perret – Vopelka, Dragoun, R. Pavlík (A). Hosté: Honzík (Janus) – Jánošík (A), L. Doudera, Baránek, Ščotka, Kudla, T. Pavelka – Mahbod, V. Hübl (A), F. Lukeš – Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, J. Mikúš, Kašpar (C) – Válek, Gerhát, Trávníček – Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4376 diváků