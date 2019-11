Vlach jde z Plzně do Pardubic. U nás mu to nesedlo, řekl Vlasák | iSport.cz

Připravit a jdeme na to! Roman Vlach a Roman Vráblík se připravují na předzápasové rozbruslení • Barbora Reichová (Sport)

Roman Vlach se z Plzně přesouvá do Pardubic • ČTK

Hokejový útočník Roman Vlach posílil hokejisty posledního týmu extraligy Pardubic. Do Dynama míří třicetiletý odchovanec Zlína z Plzně a v novém působišti podepsal smlouvu do konce sezony. Za Pardubice by mohl nastoupit poprvé v pátek doma právě proti Plzni.