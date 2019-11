Jelínek po výhře číslo osm: Psychika je super! Co říká na ironmana Šmída? | iSport.cz

Přetahovaná, žádná krásná podívaná. Liberec na domácím ledě skolil Pardubice 3:2 po nájezdech, Dynamo prohrálo podeváté z posledních deseti utkání. Na Bílé Tygry ale jako kdyby místy našlo recept, za domácí srovnával až v 58. minutě Radan Lenc, v nájezdech rozhodl kapitán Petr Jelínek. „Byl to přesně takový zápas, jaký jsem čekal. S Dynamem je to vždycky těžké,“ komentoval 35letý útočník.

Těžká bitva, že?

„Hodně těžká. Pardubice hrají o každý bod, hráči byli hodně zarputilí. Měli jsme spoustu šancí a kdybychom dali gól už v první třetině, bylo by to možná lepší. Ale bohužel, soupeř zase měl pár brejků… Byla to taková přetahovaná, pak Dynamo výborně využilo přesilovku a my také. Celkově těžký zápas s hodně souboji.“

Nebylo to ještě o něco vyrovnanější, než jste čekali?

„Ne, s Pardubicemi jsou zápasy vždycky těžké. Vlastně byl průběh přesně takový, jaký jsem ho čekal.“

V posledních dvou zápasech vám pomohly k bodům a prodloužení série výher góly v posledních minutách. Je to i psychikou?

„Máme osmou výhru v řadě, psychika je super. Hrajeme pokaždé do úplného konce, do poslední minuty, a snažíme se vyhrát. Teď se nám to daří.“

V nájezdech jste rozhodl, ale předtím jste dvakrát putoval na trestnou lavici.

„Druhé vyloučení byla spíš záchranná brzda. Soupeř se dral do šance, tak jsem ho klepl přes ruce, aby nemohl zakončovat. Bohužel jsme pak dostali gól v oslabení. Jsem rád, že se mi povedlo rozhodnout, protože jsme dostali gól na konci naší přesilovky, když jsem byl na ledě a pak jsem se nechal ještě dvakrát vyloučit. Mám na nájezdy něco natrénováno, jednu z variant jsem zvolil, naštěstí vyšla.“

Jak moc pomáhá Ladislav Šmíd? Proti Pardubicím byl na ledě znovu přes půl hodiny.

„Jde o nejlepšího beka extraligy a svůj icetime si zaslouží. Je pilířem naší defenzivy, Láďa má dobře natrénováno. Když nebude moct, tak nám určitě řekne, ale spíš myslím, že to v pohodě zvládne.“

Nemá v kabině, s nadsázkou, nohy ještě o něco těžší než ostatní?

„Je zkušený, ví přesně, co potřebuje. Má dobrou regeneraci a tuším, že takhle vydrží hrát klidně celou sezonu.“

