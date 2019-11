Dusno ve Vítkovicích, hodinu zavřená šatna! Nehodím do toho vidle, řekl Petr | iSport.cz

Trenér a generální manažer Jakub Petr přiznává, že aktuálně ve Vítkovicích zažívá nejtěžší chvíle. Rezignovat a opouštět tým, který za ním a jeho kolegy stojí, ale nehodlá. Důvěru má i od majitele Aleše Pavlíka.

„Na rovinu, já tady extra podporu nevnímal od začátku,“ reagoval Petr na skandování z ochozů. „Fanoušek si zaplatil, vím, že má právo na své projevy. Tak vyjádřil nespokojenost.“

O rezignaci neuvažoval. „Není to tak, že se držím bidla. Ve Vítkách jsem dlouho, zažil jsem tady parádní chvilky, horší. Tahle je asi jedna z nejhorších. Neříkám, že je to příjemné, sport tohle přináší a diváci řvali i na mnohem zkušenější trenéry.“

Nezastírá, že s nedůvěrou bojuje už nějaký čas. Říká, že se Vítkovicím nevěřilo od začátku. „Nepřišlo mi do hlavy, že bych teď přišel před kluky a řekl, že s tím sekám. Spoustu chlapců znám dlouho, trávíme spolu hodně času. Od začátku nám nikdo nevěřil, nebudu chodit do horké kaše. A já do toho jako velitel nehodím vidle.“

Podobně uvažuje i kapitán Jan Výtisk. Říká, že aktuální krize není primárně o trenérech. „Trenéři nehrají na ledě,“ říkal Výtisk. „Vždycky je to tak, že když my plníme, co máme a nemáme naše výpadky, hrajeme perfektně a můžeme hrát s každým. Není to o trenérech, je to o nás hráčích, abychom si uvědomili, že musíme hrát šedesát minut.“

Podle Výtiska mají trenéři stále energii a chuť tým zvednout. „Kdyby neměli chuť, tak sami odejdou. Mají chuť, dávají do toho sto procent, ale říkám, na ledě jsme my a musíme plnit, co máme. Když to plníme, můžeme hrát s každým.“

V podobném tónu prý v kabině mluvil i majitel Pavlík. Pochopitelně nadšený není. Promluvil samostatně s hráči, potom i s trenéry. „Aleš Pavlík seděl s hráči sám, pak jsme s ním měli sezení my,“ potvrdil Petr. „Co cítím, je snaha o konstruktivní řešení ze všech stran. Prošli jsme si těžkými časy, nějakým vývojem. Každý si něco řekl, hledal příčinu. V pozitivním duchu. Po tomhle to ani opustit nejde, když kluky slyšíte. Já za mužstvem budu stát neustále!“

Petr je přesvědčený, že Vítkovice jsou schopné těžké časy ustát: „Nelezeme si navzájem do prdele. Když budeme cítit, že to hapruje z jiné než jen herní stránky, tak se pošleme pryč první. Jsme součástí vývoje. Není to tak, že to Petr zabalí, udělá si hezké Vánoce, vezme si odstupné a začne někde jinde. Je to složitá odpověď, ale nevím, jak to říct jinak.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:11. Guman, 36:32. Kvasnička, 50:16. P. Zdráhal Hosté: 27:22. Najman, 27:43. Klepiš, 37:14. Skalický, 45:37. Kurka, 49:44. P. Kousal, 53:33. R. Zohorna, 54:23. Šťastný Sestavy Domácí: Dolejš (Piták) – Výtisk (C), D. Krenželok, Trška, Bodák, Šidlík, Gregorc, Kvasnička – Dej, Lakatoš, Mallet – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Razgals – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš, Bičevskis, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Cienciala, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 925 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 22 11 7 1 3 81:50 48 2. Liberec 22 13 3 0 6 77:65 45 3. M. Boleslav 23 12 3 2 6 68:48 44 4. Třinec 24 13 1 3 7 83:64 44 5. Plzeň 21 13 0 3 5 73:53 42 6. Brno 23 10 3 2 8 67:68 38 7. K. Vary 22 11 1 1 9 78:56 36 8. Mountfield 23 8 2 2 11 58:65 30 9. Kladno 22 7 2 3 10 58:76 28 10. Vítkovice 24 4 6 3 11 58:80 27 11. Olomouc 22 6 2 3 11 44:63 25 12. Zlín 22 7 1 1 13 63:72 24 13. Litvínov 22 5 1 4 12 52:75 21 14. Pardubice 22 5 0 4 13 44:69 19 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup