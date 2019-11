Kladenský Machač: Sparta byla hratelná, Jardův konec nás přibrzdil | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

SESTŘIH: Kladno - Sparta 2:4. Domácí statečně bojovali, nakonec se však radovali hosté. Jágr se zranil VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:54. Machač, 25:49. Zelingr Hosté: 02:30. Dvořáček, 32:10. Košťálek, 55:38. Jurčina, 59:18. Rousek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Bílek, Machač, O'Donnell – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Jelínek, T. Kaut (A), Hajný – Filip. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech (C), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Ve startu utkání na vás Sparta pořádně vletěla. Když sečteme střely na branku, mimo a zblokované, byl jejich poměr 10:28 ve vás neprospěch.

„Souhlasím, nástup měli parádní. Měli víc ze hry. Pak jsem to trochu stopnul tím svým šťastným gólem. Byl tam dobrý tandem od Brendana O´Donnella, před gólmanem tam pak přejeli hráči, takže myslím, že tu střelu dobře neviděl.“

Po prvním zápasu říkal brankář Denis Godla, že jste měli ze Sparty až příliš velký respekt. Bylo to tentokrát lepší?

„Řekl bych, že jo. První duel se nám nepovedl, říkali jsme si o tom, chtěli jsme se tomu vyvarovat, abychom do toho šli od začátku na plno. Stejně jsme byli ale na začátku trochu zkamenělí, postupem času jsme se zlepšovali.“

Neměli jste v hlavě, že Sparta vede extraligu a přijela k vám se šňůrou deseti výher na ledech soupeřů v zádech?

„Asi trošku jo. Zvlášť, když jsme drželi v polovině zápasu nadějný výsledek. Za stavu 2:2 jsme měli navrch, je velká škoda, že jsme dostali toho góla. Mrzí nás to.“

Kladno - Sparta: Bylo to o tom, kdo dá první gól, raduje se Krupp z výhry

Jak se na vašem výkonu projevilo to, že ve 27. minutě ze hry kvůli zranění odstoupil Jaromír Jágr?

„Zůstal to ne střídačce, z níž se nám snažil pomáhat. Škoda, že nemohl dohrát, protože jeho síla na puku je vynikající. S ním bychom byli na puku víc. Je to škoda, přibrzdilo nás to. Snad bude brzo zpátky.“

Ve třetí třetině jste i bez něj byli schopní Spartu zatlačit, dvakrát jste orazítkovali horní tyčku.

„To mrzí hrozně. Kuba Strnad nás mohl poslat do vedení 3:2. Šance ale byly na obou stranách, gól mohl padnout kdekoli. Řekl bych, že Sparta byla hratelná. Ukázali jsme, že jsme s nimi zvládli držet velkou část zápasu krok. Po tom třetím gólu se to ale zlomilo, do té doby jsme měli víc ze hry. Pak už jsme to zkoušeli jen na riziko, až jsme nakonec dostali čtvrtý do prázdné.“

Kladno - Sparta: Nehrajeme-li na 100 %, nemáme proti takovým týmům šanci, ví Čermák

Kladno - Sparta: Těsně před koncem zápasu pojistil výhru hostů Rousek, 2:4