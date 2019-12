Fleka mrzel další špatný vstup Varů: Pak už se to dohání špatně… | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:45. R. Zohorna, 11:08. Skalický, 28:30. Zbořil, 57:18. Lunter Hosté: 27:25. Raška I, 45:24. Flek Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš (A), Cienciala, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Lunter, Najman, P. Kousal. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Raška I, Černoch – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Lučan, Rampír Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva 2 897 diváků

Do zápasu jste nevstoupili dobře, zbytečně nechali iniciativu domácím. Jak jste to viděl?

„Přesně, jak říkáte. Snažili jsme se vyvarovat špatnému vstupu do utkání. Bohužel se nám to nepovedlo, první třetinu jsme zase prohráli. Pak už se to proti každému mužstvu dohání špatně. Minule s Hradcem (v pátek prohra 2:3 v prodloužení) se nám to povedlo, teď jsme tahali za kratší konec.“

Přesto jste ve třetí třetině měli šance, k bodům neměli daleko. Co chybělo?

„Góly. Šance byly, sahali jsme po vyrovnání. Byla tam penalta, na začátku třetí třetiny jsme ujeli dva na jednoho, byť jsme tam minutu hořeli v obranném pásmu a šance měli domácí. Bohužel jsme to nedali. Pohořeli jsme v koncovce, bohužel.“

Nenabudilo vás paradoxně vyloučení Václava Skuhravého, který za inzultaci čárového rozhodčího byl vyloučen do konce zápasu?

„To asi nenabudilo. To nikdy nikoho nenabudí, když je vyloučený váš hráč, ale chtěli jsme do toho šlápnout od začátku třetí třetiny, ale koncovka rozhodla.“

Jaký máte pohled na nevídaný zkrat Skuhravého?

„Přiznám se, že jsem to neviděl, takže vůbec netuším, co se tam stalo. Venca říkal, že to bylo nějak po buly, puk byl za rozhodčím. Jak je kolos, tak se rozjel, nebo nevím, jestli tam byl nějaký kontakt, a rozhodčí to neustál. Nevím, říkám, neviděl jsem to, tak to nemůžu hodnotit.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Kapitán hostů Skuhravý vyloučen do konce utkání za nesportovní chování

Gašper Krošelj v brance Mladé Boleslavi byl velký překážka, předvedl několik výborných zákroků. Sedí to?

„Jo, on chytá skvěle. Předvádí to od začátku sezony, drží je, chytá výborně. Teď měl snad poslední dva domácí zápasy bez gólu. Každý gólman v extralize je kvalitní, Krošelj byl bohužel lepší než my.“

Ve třetí třetině jste ho ale načapal zpoza branky. Jak to tam padlo?

„Jo, tam byl odraženej puk za bránou, klepal se, takže jsem si ho nechtěl nechávat na holi. Periferně jsem viděl, že si Rachna (Tomáš Rachůnek) sjíždí před bránu, takže se přiznám, že jsem do toho jen plácnul, aby to letělo před bránu, buď na Rachnu nebo na nějaký odraz. Už jsem nechtěl nic moc vymýšlet. A se štěstím si to tam nějak hodil sám, nebo odrazem od něj to tam nějak doskákalo.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Poprvé v boleslavském dresu se trefil Lunter a zvýšil tak na 4:2

Mladá Boleslav nastoupila kvůli charitativnímu zápasu ve fialkových dresech. Nebyl to pro vás nezvyk?

„Ne. Pro nás to byla možná trošku i výhoda, protože jinak máme s Bolkou stejné barvy. Tak jsme se aspoň pořádně rozeznali.“ (usměje se)

V minulých týdnech jste vysoko vyhráli na Kometě 7:2 a v Třinci 6:1. Zvedly takové skalpy vaše sebevědomí? Věříte si teď více v utkáních, ve kterých jste papírovými outsidery?

„Vždycky zvedne sebevědomí, když porazíte takhle silné soupeře, navíc na jejich ledě. Od zápasu s Třincem nejsou naše vstupy do zápasů a celkově první třetiny dobrý. Musíme se na to víc soustředit a nepouštět tak lehce soupeře do vedení, protože pak se to těžko otáčí proti komukoliv.“

Teď jste prohráli potřetí v řadě, šestka začíná uskakovat. Nemrzí to?

„Každá prohra mrzí, navíc když potom cítíte, že na ten tým máte. Ale je před námi ještě hromada zápasů, teď nemá cenu řešit, jestli nám utíká šestka, nebo jestli se na nás někdo tlačí. Je iks kol před námi a musíme hodit za hlavu, že se nám teď nedaří nebo se nám teď nepovedly zápasy. Předtím byly také série proher a pak jsme dokázali vyhrát se silnými mužstvy. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na milión procent, jak říkali trenéři, na domácí zápas s Vítkovicemi, který pro nás bude hodně důležitý.“

