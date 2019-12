Forma v extralize: Chlapci z Komety, nevažte se. Spočítali jsme Jágrův efekt | iSport.cz

Zraněný Jaromír Jágr odstoupil z utkání Kladna proti Spartě • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Další týden je v tahu a hokejová Tipsport extraliga znovu nabídla zajímavé zápasy. Komu se dařilo? Sparta střídá brankáře jako na běžícím páse, Litvínov se konečně probral s letargie a v Karlových Varech dostal kapitán zkrat. Co dalšího se v týmech událo?

1. Mladá Boleslav ( 3 místa) SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 4:2. Bruslaři ve fialových dresech skolili Energii, zářil Skalický Mají SuperMária! Ne, bohužel nejde o Lemieuxe, ani o kníratého italského instalatéra z populární videohry. Mário Lunter se ale v Bolce uvedl skvěle. Bruslaři válí. Tři zápasy, tři výhry, třetí místo.

2. Liberec (-1 místo) SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno 3:2. Tygři vyhráli podeváté v řadě, rozhodl Vlach Přišli o střelce Bulíře, ale Tygři bulit nemusí. Devět výher v řadě, šestkrát o gól – pod Ještědem už se připravují na play off. Říjen prochrápali, teď už zase vlastní know-how. A gólmana za pár hrachů k tomu.

3. Kometa ( 8 míst) SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 4:1. Třetí domácí vítězství v řadě, utkání se rozhodlo v poslední třetině Jenyš, Kusko, Horký. Chlapci, nemusíte se schovávat za starší a zkušenější parťáky, klidně to vezměte na svá bedra a jednou taky urvěte špíl vlastní silou. Nejste už žádní zobáci, nevažte se, odvažte se!

4. Sparta (-1 místo) SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:1p. Výhru lídra tabulky trefil v prodloužení Rousek Ententýky dva špalíky, do branky půjde Machovský. Elce pelce do pekelce, dnes tam pošleme Sedláčka. Až o víkendu vyšla losovačka poprvé po třinácti zápasech podruhé v řadě na stejného chlapa.

5. Zlín ( 2 místa) SESTŘIH: Zlín - Litvínov 3:1. Krize litvínovských neskončila, z ledu Beranů odjeli bez bodu, rozhodla poslední třetina Dva měsíce nechytal. Libor Kašík nakynul, žral mekáčíky a ká-ef-céčka. Aby se dostal znovu do formy, musel omezit kafíčko a tolik oblíbené dortíky. No, a pak div nevyčapal Spartu. Zajímavý návod.

6. Litvínov ( 6 míst) SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 6:2. Verva využila trápení soupeře a brala tři body Biblický Samson zápasil se lvem, bořil budovy a celé armády pobil oslí čelistí. Ten litvínovský takové dovednosti nemá. Mahbod umí góly střílet i připravovat. Vervu pomohl probrat.

7. Mountfield HK (-1 místo) SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 2:1. Hradec vyhrál třetí z posledních čtyř zápasů, rozhodl Chalupa Výsledky O. K. Výkony K. O. S takovou bude avizovaná přestavba hotová někdy v červnu. Zatím se jim aspoň povedlo postavit střelce Chalupu. Na těchto základech můžete stavět! Snad…

8. Olomouc (0) SESTŘIH: Olomouc - Třinec 3:1. Kohoutímu obratu velel dvougólový Knotek Tři solidní výkony, jen jedna výhra. Obrali nadupaný Třinec. Za uplynulý týden se trefili čtyři hráči, zářil brankář. Jejich jména vydají na prolog pohádky: Kolouch Lukáš Nahodil Skladaný Knotek.

9. Třinec (-4 místa) SESTŘIH: Třinec - Pardubice 7:0. Oceláři zničili Dynamo, demolici řídil Martynek a Chmielewski Sedm! Nebýt nedělní exploze proti Pardubicím, byli by Oceláři v našem žebříčku u samého dna. K restartu Třinec nakopl malý velký muž. Rostislav Martynek, nováček sezony 2002/03.

10. Plzeň (-1 místo) SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 4:3p. V divokém zápase bralo Dynamo dva body Dominik Frodl zářil štěstím, když proti Kladnu rozsvítil červenou na semaforu proti ráně Jágra. „Teď můžu být slavný,“ smál se. Další zápas bral asistenci. Na zadřené Dynamo ale Plzeň trapně nestačila.

11. Karlovy Vary (-9 míst) SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK: 2:3p. Domácí dokázali srovnat dvoubrankové manko, z výhry se však neradovali Znáte to, když to nejde po dobrém, zkusíte to urvat silou. A tak když Energie potřetí v řadě tekla, kapitán Václav Skuhravý ničeho nedbal a flákl ji čárovému rozhodčímu. Co zkusí příště?

12. Pardubice ( 2 místa) SESTŘIH: Liberec - Pardubice 3:2sn. Dynamo opět přišlo o náskok, rozhodující nájezd dal Jelínek Tak koho zbývá ještě vyhodit? Na koho to ještě hodit? Vybrat losem pět fanoušků z kotle a dosadit je místo těch hrobařů z kanceláří, neodvedli by horší práci. Na to vemte jed (Salfu).

13. Kladno (-3 místa) SESTŘIH: Kladno - Sparta 2:4. Domácí statečně bojovali, nakonec se však radovali hosté. Jágr se zranil Sport spočítal, že Jágrův efekt dotáhl na stadiony (zatím) třicet tisíc lidí, kteří by jinak nepřišli. Tj. víc než půl milionu korun za lístky. Páni manažeři, za to byste mohli sehnat doktora, co legendě pomůže.