Ultimátum šéfa Vítkovic Pavlíka: Bojujeme o přežití, takhle to dál nejde | iSport.cz

Aleš Pavlík zamířil do vítkovické kabiny už po minulé domácí prohře s Mladou Boleslaví 3:7. Tehdy tým podržel. „Vedl jsem intenzivní pohovory s hráči, s týmem, i s trenéry a trenérským štábem,“ říká v prohlášení Pavlík. „Jednotlivě, odděleně, mezi sebou otevřeně. Cítil jsem, že v dané situaci je potřeba mimo jiné vyjádřit směrem k hráčům i k realizačnímu týmu určitou dávku důvěry. Bohužel, následoval další prohraný zápas v Litvínově, který mě přivedl k přehodnocení mého postoje.“

Pavlík proto dorazil na dopolední trénink a v kabině měl znovu důraznou řeč. „Připomenul jsem všem členům týmu, tedy jak hráčům, tak realizačnímu týmu, že není možné takto dále pokračovat. Výsledkem je, že jsem dal jak hráčům, tak trenérskému štábu jednoznačnou a opakuji důraznou informaci, že pokud se týmu nepodaří zvládnout víkendové zápasy v Karlových Varech a Hradci Králové, nastanou radikální řezy, při kterých nebude žádný post hájen a změny se mohou dotknout všech – hráčů, trenérů, realizačního týmu. Nyní je na týmu jako celku, zda bude nutné k takovým opatřením přistoupit a jak radikální změny budu nucen provést.“

Na tréninku už byla čerstvá posila do obrany - bývalý vítkovický hráč Jan Štencel. Přichází z Komety Brno, kde slavil dva mistrovské tituly. Podle Pavlíka je situace vážná.

„Zdá se mi, jako by někteří ještě dost dobře nepochopili vážnost situace a fakt, že v současnosti bojujeme o holé bytí a nebytí,“ upozorňoval. „Jde o boj o záchranu Vítkovic v extralize. Nyní každý musí začít u sebe, každý sám sobě přiznat, zda do tohoto boje dává vše a je schopen a ochoten do něj dát vše, bez ohledu na to, jestli se jedná o hráče, trenéry či realizační tým.“

Následující zápasy v Karlových Varech a Hradci Králové mají ukázat, zda je současný tým vůbec schopný se zvednout. „Je mi bytostně nepříjemné, v jaké situaci se nyní náš klub nachází, a vnímám a vím, že pokud nedojde k rapidní změně k lepšímu, je potřeba udělat řez. Jak radikální bude, to je nyní v rukou samotného mužstva, všech jeho členů. Mají tento víkend na to, aby dokázali, že si jak mou důvěru, tak zejména důvěru všech vítkovických fandů, jejichž podporu budeme v těchto chvílích potřebovat nejvíce, zaslouží. Pokud se tak nestane, nastanou změny,“ dodal Pavlík.