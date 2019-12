Bylo to jako pouťák třetího srpna, řekl o pádu Zlína zklamaný Köhler | iSport.cz

Co k tomu říct? Snad akorát tohle: „Bylo to zlé, omlouváme se,“ prohlásil útočník Bedřich Köhler po výprasku s disciplinovaným Mountfieldem HK 0:4. Zlín po čtyřech obodovaných zápasech selhal, neudělal svým fanouškům radost. A také promarnil šanci dotáhnout se na dnešního soka. Ten naopak navýšil náskok před Berany na deset bodů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Perret, 15:40. Šalda, 25:28. R. Pilař, 35:51. R. Pavlík Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler (A), Fořt, Claireaux – Kubiš (C), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený (A), Rákos, Vincour – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Dragoun, Klíma. Rozhodčí Zrnic, Mrkva – Zgonc, Bryška Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4021 diváků

Co s vámi bylo?

„Nevzpomínám si, že by musel brankář Mazanec řešit nějakou složitější situaci. Vůbec jsme neměli šance. Špatně jsme dostupovali, napadali, četli náš pohyb. Jeden napadal, čtyři byli někde mezi hrou. Nebyli si jistí, že mají taky napadat. Čtyři Hradečáci si to v klidu dali mezi sebou. Dělali jsme špatná rozhodnutí. Byla toho fůra.“

Den blbec?

„Celé to bylo zlé. Od každého. Souboje slabé… Těžko vypíchnout nějakého jednotlivce. Však jste seděli na tribuně. Snad můžeme akorát říct lidem: Bylo to zlé, omlouváme se.“

Zlín - Mountfield HK: Radovan Pavlík potrestal chybu Beranů na útočné modré čáře, 0:4

Nebyl to zápas, který by fanouška strhl, že?

„V první třetině toho ani oni neměli moc. Bylo to nepřesné. Nedali jsme si dvě nahrávky po sobě. To bylo jako pouťák třetího srpna. Jediné co s tím teď můžeme udělat, je to, že na to zapomeneme. Doufám, že projdeme dveřmi a necháme ten zápas tady.“

Je Mountfield pod koučem Vladimírem Růžičkou jiný?

„Určitě je jiný. Diametrálně. Styl je úplně odlišný. Dnes s ním byli úspěšní.“

Závěr už se jen dohrával…

„Nehodili jsme do toho vidle. Ale oni mají kvalitní mančaft. Nejsou hloupí. Nenechají nás jet šestkrát dva na jednoho. My jsme se v tom plácali.“

Zlín - Mountfield HK: Radek Pilař prostřelil Kašíka mezi betony, 0:3

Zlín - Mountfiel HK: První kanadský bod v letošní sezóně pro Radima Šaldu, 0:2