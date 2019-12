Další propadák a Boleslav postihla krize. Tragédie no, řekl Vondrka | iSport.cz

Další nečekaná prohra. Jak hodnotíte zápas proti Zlínu?

„No… Vůbec nevím, kde mám začít. Tragédie no. Tolik gólů za první třetinu je prostě na prd, jsou to takové dostihy nahoru dolů. Myslím, že tam byla přemíra snahy a z toho pramenily chyby.“

Nepodepsaly se na další prohře i předchozí nezdary proti Litvínovu a Kladnu?

„Ne. Myslím, že jsme to hodili za hlavu. Na Kladně jsme bojovali, bohužel se to nepovedlo. K zápasu s Litvínovem se snad už nebudu vracet, to byla úplná tragédie. Proti Zlínu to bylo o gól a pak jsme ještě dostali. Nevím, co k tomu říct. Teď máme přestávku a věřím, že se dáme dohromady, že to sklidníme a najedeme na tu samou notu, co předtím.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:6. Divoký zápas dopadl lépe pro Berany

Je potřeba vyčistit hlavy?

„Jasně. Těch zápasů bylo teď docela dost a vyčistíme hlavu, potrénujeme a vlítneme na to znovu.“

Po zápase zůstaly dveře od kabiny dlouho zavřené. Měl jste i vy jako kapitán nějaký proslov?

„Něco jsme si tam teď řekli. Uvidíme, spíš, abychom si trochu odpočinuli.“

Dlouho jste měli nejlepší obranu v soutěži, teď dostáváte hodně branek. Co se zlomilo?

„Jo, dělají se takové chyby. Myslím, že to je tím, protože každý hrozně chce. Proto se někdy vlítne ve dvou na jednoho a propadá se, jsou tam pak takové chyby. To je celé.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:47. Bičevskis, 07:11. Šťastný, 10:11. J. Stránský Hosté: 03:25. Šlahař, 05:16. Gazda, 06:28. Fořt, 18:33. Šlahař, 54:02. Kubiš, 57:02. Claireaux Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Bernad – Šťastný, Jeglič, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Bičevskis, J. Stránský – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Gazda, Hamrlík – Köhler, Fořt, Claireaux – Kubiš (A), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál. Rozhodčí Pešina, Lacina – Kajínek, Špringl Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 598 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 26 12 8 1 5 91:59 53 2. Třinec 28 15 1 3 9 96:74 50 3. Liberec 24 14 3 1 6 84:68 49 4. M. Boleslav 27 13 3 2 9 80:65 47 5. Plzeň 24 14 0 4 6 82:64 46 6. K. Vary 26 12 2 2 10 94:66 42 7. Brno 26 11 3 2 10 75:79 41 8. Mountfield 27 10 3 2 12 67:70 38 9. Olomouc 26 9 2 3 12 53:68 34 10. Zlín 26 9 1 2 14 73:82 31 11. Kladno 26 8 2 3 13 65:89 31 12. Litvínov 27 8 1 4 14 70:88 30 13. Vítkovice 27 5 6 3 13 63:95 30 14. Pardubice 26 7 1 4 14 58:84 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Mladá Boleslav - Zlín: Claireaux pojistil vítězství při power play, 3:6

Mladá Boleslav - Zlín: Domácí propadli v obraně a Kubiš využil rychlý protiútok, 3:5

Mladá Boleslav - Zlín: Gólové představení pokračuje, Šlahařova pěkná rána, 3:4

Mladá Boleslav - Zlín: Tomáš Fořt navýšil vedení ve vlastním oslabení, 1:3