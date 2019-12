Kousal proti Kometě 1+4: Od nás góly čekají. Tak jsme je dali | iSport.cz

Přesně na tohle byla extraliga zvědavá. Robert Kousal v pohodě? Hráč, který dělá rozdíl. Proti Kometě přišel jeho nejlepší zápas po návratu do Pardubic. „Hráli jsme tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo celou sezonu. Proti silným týmům jsme získali šest bodů, je to dobrý výsledek,“ chválil celý tým po výhře 6:2. Jeho bilance? Pět bodů za gól a čtyři nahrávky.

Jak se chystá víkend, kdy jsou Pardubice poslední a mají před sebou Spartu a Kometu?

„Každý zápas máme co ztratit, pořád doháníme ty před námi. Porazit takové silné týmy je paráda.“

Takže konečně víkend snů?

„Tak to zase nevím. (usměje se) O snech bych tady radši moc nemluvil, pořád jsme poslední. Ale je to určitě dobrý výsledek.“

Navíc i hra vypadala velmi dobře. Jaký byl váš dojem?

„Proti týmům ze špičky tabulky ukazujeme, že umíme hrát. Teď jde ještě o to, abychom uměli přehrávat i týmy, které jsou kolem nás. Byli bychom rádi, kdyby se pokračovalo dál, my mohli navázat na tyhle dvě výhry. Ale je tady pauza, tak se nedá nic dělat, je potřeba se vrátit ve stejném tempu po přestávce.“

S Kometou zářila vaše první lajna. Asi žere, když Pardubice nedávají góly a čekají se od vás s Radoslavem Tyborem. Je pak takový zápas odměna?

„Je to tak. Každý zápas se taháme, je to vyrovnané. Ale s Kometou se daly sbírat body, bylo to hodně otevřené. Samozřejmě, že se góly od prvních lajn čekají. Tak dnes jsme je dali. Rado je výborný střelec, super hráč. Myslím, že si konečně sedáme, jak to mělo být od začátku sezony.“

O víkendu se dost zlepšily i přesilovky, dali jste z nich tři góly. Co bylo jinak?

„Domluvili jsme se, že je potřeba se víc hýbat. Přesilovka byla dost statická, poslední dva tři zápasy jsme na tom zapracovali, pohybu tam bylo daleko víc. Je jedno, kdo se objeví na jakém postu, musíme zarotovat, dát si pár nahrávek a střílet.“

Ztěžovaly přípravu na utkání neustálé spekulace, jestli skončí trenér Radek Bělohlav?

„Ne.“

Vážně se dá hlava udržet bokem, aby se hráč soustředil jen na hokej?

„O té situaci víme. Ale když jdu na led, nemyslím na to, kdo bude trenér, soustředím se na svůj výkon.“

A nebyl by jednou lepší v Pardubicích klid? Třeba tak měsíc bez turbulencí, žádné změny.

„Jasně, že je vždycky lepší, když má tým klid. Ale teď je situace, jaká je. My hráči s tím nic neuděláme.“