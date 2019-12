Razým poprvé vedl Pardubice. Nemám rád primadony, řekl na uvítanou | iSport.cz

Od posledního pardubického titulu uběhlo sedm let a dvanáct trenérů. Těch se v někdejším Hockeytownu protočilo víc než ruliček toaletního papíru. Milan Razým by se nezlobil, kdyby nebývale produktivní gilotinu zasekl. Když v první den na nové štaci dostal novinářskou otázku, jak by sám sebe popsal, odpověď vlastně namířil i do kabiny. „Nejsem úplně klidný typ, dokážu zařvat, jsem dost přísný trenér. Snažím se být spravedlivý a nemám rád primadony…“

Nemáte strach, že za dva, tři měsíce potká i vás stejný osud jako vaše kolegy?

„To je naše povolání, s tímhle rizikem do toho jdeme. Patří to k trenérské rutině. Všichni trenéři dělají svoji práci na sto procent, jak nejlíp umí, bohužel, pokud se nedostaví výsledky, jsou první na řadě. Musíte počítat s tím, že nikde nebudete věčně. Já očekávám od nás všech stoprocentní práci, od hráčů, od realizačního týmu, aby se výsledky dostavily pokud možno co nejdříve. Pak už je to na zvážení managementu.“

Napadlo by vás před časem, že vy budete tím, kdo bude Dynamo zachraňovat v extralize?

„Nepočítal jsem s tím, nic jsem nepředjímal. Extraligu pochopitelně sleduju, a když mě pardubické vedení v poslední době oslovilo, zaměřil jsem se samozřejmě na utkání Dynama. Nicméně nepřipadám si jako ten, který by to měl zachraňovat. Nositeli výkonu na ledě jsou hráči, zachránit to mohou jedině oni. Stejně jako mí předchůdci se s mými kolegy budeme snažit vytvořit klukům komfortní prostředí, pomohli jim podat co nejlepší výkon, ale na ledě to musí odvést oni.“

Jak se váš příchod do Pardubic upekl?

„Zavolali mi po utkání v Třinci (0:7), proběhlo rychlé jednání, já souhlasil s tím, že rád pomůžu pardubickému hokeji, pokud má ke změně dojít. V novinách jsem si posléze přečetl, že Radek Bělohlav má důvěru na další víkend, což jsem akceptoval a čekal na další vývoj.“

Nezarazilo vás, že Pardubice sáhly k výměně trenéra i poté, co během dvou dnů porazily Spartu i Kometu?

(usmívá se) „Jak se k tomuto mám vyjádřit? Já tady nebyl, těžko mohu komentovat, co tu bylo před těma dvěma zápasy. Vím, že od Sparty ke Spartě tady bylo jediné tříbodové vítězství, což nejspíš byla příčina rozhodnutí vedení učinit změnu. Já jen čekal, zda se ozve znovu, a ozvalo se. Radek odvedl o víkendu skvělou práci, můžu mu jen popřát hodně štěstí v jeho trenérské práci.“

Viděl jste obě poslední výhry Pardubic přímo v aréně?

„Ne, nebyl jsem tu. Nechtěl jsem čeřit vodu. Byla nějaká tendence odkoučovat už tato utkání, ale to by bylo nekolegiální, pokud předchozí trenéři celý týden mužstvo na utkání připravovali. Nebyl jsem si jistý, zda by to hráčům vůbec pomohlo. Kluci oba zápasy odehráli skvěle, kdyby takto hráli i předtím, bodů měli daleko víc.“

Jak zní váš názor na aktuální pardubický hokej?

„Díval jsem se i pár let zpátky, vyjma jedné sezony se Pardubice nachází na posledním místě. Ale já nechci hodnotit minulost, to by ode mě nebylo fér. Jen jsem si projel kádr, historii hráčů, podíval se na jejich zápasy, seznámil se se statistikami, přesilovkami, oslabeními. Teď je na nás, abychom klukům pomohli.“

Spekuluje se, že s vaším příchodem je spojen i návrat útočníka Marka Hovorky, který byl nedávno odejit kvůli špatnému vlivu na tým. Řešil jste to?

„Tak já se ptal i na Tomáše Rolinka, na Marka Hovorku taktéž. Odpovědi jsem dostal, můj asistent Petr Čáslava u týmu dříve byl, chci se pobavit i s kabinou, názor týmu je pro mě velmi důležitý. O Markovi jsme uvažovali, je to koncový hráč, problém s produktivitou tu je. Praváků je tu nedostatek. Loni v baráži byl nejlepším střelcem Pardubic. Uvidíme, pokusíme se najít společnou cestu, pokud bude pro i kabina.“

Jakým způsobem pozměníte hru Pardubic?

„Nechceme razantně zasahovat do systému hry, spíš hru jen učesat, soustředit se na zakončení, přesilovky, oslabení, na obranné věci. Připravit kluky na to, aby mohli podávat dobré výkony.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 26 12 8 1 5 91:59 53 2. Třinec 28 15 1 3 9 96:74 50 3. Liberec 24 14 3 1 6 84:68 49 4. M. Boleslav 27 13 3 2 9 80:65 47 5. Plzeň 24 14 0 4 6 82:64 46 6. K. Vary 26 12 2 2 10 94:66 42 7. Brno 26 11 3 2 10 75:79 41 8. Mountfield 27 10 3 2 12 67:70 38 9. Olomouc 26 9 2 3 12 53:68 34 10. Zlín 26 9 1 2 14 73:82 31 11. Kladno 26 8 2 3 13 65:89 31 12. Litvínov 27 8 1 4 14 70:88 30 13. Vítkovice 27 5 6 3 13 63:95 30 14. Pardubice 26 7 1 4 14 58:84 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup