Blíží se Eratův návrat? Věřím, že naskočí co nejdříve, říká Zábranský | iSport.cz

Hokejista Martin Erat by ještě v prosinci mohl naskočit v dresu Komety Brno na extraligový led. Na podzim podstoupil zkušený útočník operaci v USA, nyní už se připravuje v Brně. O chystaném návratu bronzového medailisty z olympijských her 2006 v Turíně informoval na klubovém webu majitel Komety a hlavní trenér Libor Zábranský.

„Martin trénuje a cítí se výborně, Jeho návrat na led je reálný a věřím, že naskočí do sestavy co nejdříve,“ řekl Zábranský. Osmatřicetiletý Erat, jenž odehrál v NHL včetně play off 931 utkání, v této sezoně ještě nehrál, nyní by ale měl být připraven Kometě opět pomoci.

Konkrétnější obrysy má návrat amerického útočníka Petera Muellera po říjnovém zranění ramena. Od začátku prosince už s týmem naplno trénuje a podle Zábranského by se mohl zařadit do sestavy už v pondělním zápase v Třinci. „Pokud ho pustí na led klubový lékař,“ dodal kouč.

Fanoušci Komety se mohou těšit také na návrat Marka Čiliaka, který je na hostování ve Zlíně, ale kvůli zranění nyní nechytá. „Doufám, že se uzdraví a 1. ledna ho přivítáme v Kometě v plné síle. Chci říct, že do konce této sezony nikdo z brankářů neodejde a budeme mít silnou brankářskou trojici. Chytat bude ten s nejlepší formou,“ uvedl Zábranský. Brněnský dres oblékne po návratu z Hradce Králové rovněž útočník Tomáš Vincour.

Od pondělního duelu na ledě mistrovského Třince bude mezi asistenty hlavního kouče patřit i bývalý trenér Pardubic Radek Bělohlav. „Radek zná svou roli, nijak se jeho příchodem nezmění pozice dalších asistentů Kamila Pokorného a Jiřího Horáčka,“ vysvětlil Zábranský.

Bělohlava zná z hráčského působení v Českých Budějovicích, společně získali tituly ve Vsetíně a Spartě. „Strašně důležitý je charakter člověka a aby zapadl do naší komeťácké rodiny. O tomhle u Radka nepochybuji. Stejně tak bych nepochyboval například u Pavla Patery nebo Jirky Dopity. Výborní lidé, vítězné typy. A nesnáší prohry, tak jako já,“ uzavřel Zábranský.