Litvínov má svého Mirečka, ten hned nahrál na vítězný gól: Skvělý start! | iSport.cz

Poprvé ve své historii vsadili v Litvínově na hráče tmavé pleti. Čtyřnásobný švédský reprezentant Edwin Hedberg přišel s tím, že chce dávat góly. Rodák z kolumbijského Medellínu, vyrostl u adoptivní rodiny ve Švédsku, tam taky začal s hokejem a strávil většinu kariéry, má čtyři starty za reprezentaci. Před příchodem do Litvínova měl i jiné nabídky, ale přesvědčil ho Samson Mahmod, s nímž se dobře zná. V pondělí se 25letý útočník ubytoval u poradce a skauta Rostislava Dočekala, který ho do klubu přivedl. A dostal taky už přezdívku Mireček podle postavy exotického studenta z filmů o básnících. Ve svém prvním zápase za Vervu proti Kometě se ještě netrefil, zato připravil třetí a nakonec vítězný gól, který dal po jeho přihrávce zpoza brány Michal Trávníček.

Vyhráli jste 5:2, připsal jste si asistenci, takže s premiérou jste spokojený?

„Na stadionu vládla skvělá atmosféra, opravdu hlučná. Bavilo mě to, obzvlášť když jsme otočili z dvougólové ztráty. To nám dodalo novou energii. Hokej byl rychlejší, než jsem čekal. Trochu mi to připomínalo Švédsko. Ale přišel jsem z finské ligy, tam se hrál pomalejší hokej.“

Vážně? Jak jste se cítil vy osobně?

„Hrál jsem víc, než obvykle, takže jsem se víc unavil. Ale bylo to docela dobré, jen si musím zvyknout na systém, to chce čas. Ovšem vyhráli jsme, takže to byl skvělý start.“

Navíc jste přihrál na vítězný gól…

„Po dvaceti minutách se přeskupily útoky, ožili jsme. To nám pomohlo zápas otočit.“

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 5:2. Hosté propadlí ve třetí třetině a jsou bez bodu

Proč jste si vybral Litvínov?

„Poté, co můj tým (Pori) ztratil šanci na play off. Mohl jsem odejít a využil toho. Chtěl jsem se vrátit domů, ale nabízela se i tahle možnosti. Přišla v pravý čas.

Radil jste se se Samsonem Mahbodem, s nímž se znáte už ze společného působení v Medveščaku Záhřeb?

„Ano. Řekl mi, že by to mohl být skvělý krok v mojí kariéře. Je výborné hrát před takovým publikem. To jsem doma moc často nezažil. Je to jiné, než jsem byl zvyklý.“

V Česku už jste si zahrál, že ano?

„Před dvěma lety jsme s Medveščakem nastoupili proti Litvínovu. A v minulé sezoně jsem hrál proti Plzni, podíval jsem se i do Prahy. Něco jsem tedy už o Česku věděl.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 27 12 9 1 5 93:60 55 2. Třinec 30 15 2 3 10 99:79 52 3. Liberec 25 14 4 1 6 87:70 51 4. M. Boleslav 28 14 3 2 9 84:66 50 5. Plzeň 25 14 0 5 6 83:66 47 6. K. Vary 27 12 3 2 10 97:68 44 7. Brno 28 12 3 2 11 81:85 44 8. Mountfield 28 10 3 3 12 69:73 39 9. Olomouc 27 9 2 3 13 56:73 34 10. Litvínov 28 9 1 4 14 75:90 33 11. Vítkovice 28 6 6 3 13 68:98 33 12. Zlín 27 9 1 3 14 75:85 32 13. Kladno 27 8 2 4 13 66:91 32 14. Pardubice 27 7 1 4 15 59:88 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup