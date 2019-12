Štěpánek po premiéře v Třinci: Dva góly mezi jsem dlouho nedostal | iSport.cz

Jak hodnotíte první zápas?

„Nebyl to úplně učesaný hokej, abych to tak nazval,“ říkal po duelu. „Bylo to spíš ubojované. Kladno přijelo bránit, bylo to těžké, nemohli jsme se tam moc prosadit. Opticky jsme možná byli dvě třetiny víc na puku, ale ve třetí třetině Kladno přidalo, párkrát nám docela zatopilo. V této situaci, kdy to moc nelepilo, jsme za ty dva body rádi.“

Za Pardubice jste extraligu chytal naposledy prvního listopadu, jak jste se cítil?

„Pomohly mi dva zápasy ve Frýdku minulý týden. Pauza tím nebyla tak dlouhá, ale samozřejmě, první zápas v novém týmu je vždycky speciální. Snažil jsem se na to moc nemyslet, i když některé chvíle byly těžké. Třeba ve druhé třetině jsem moc zákroků neměl a dostal jsem gól. Tam mi nebylo úplně nejpříjemněji. Snažil jsem se na to nemyslet a soustředit na další střelu.“

Gól vás překvapil?

„Byla to šlupka, to zase jo. Nějak mi to proletělo pod vyrážečkou, myslel jsem si, že to mám. A neměl, škoda.“

Třinec - Kladno: Adamský mohl zvýšit náskok, ale místo toho srovnal Austin, 1:1

Za první dvě třetiny na vás šlo jen osm střel, bylo to těžší, dostat se do tempa?

„Jak říkáte. Já to tušil, že nás tady Kladno nepřijede nějak přehrávat a střílet hodně. Vysloveně čekali na brejky a šance. Nebylo to pro mě ideální, ale myslím, že jsem se s tím jakž takž popral.“

Marka Hovorku, bývalého parťáka z Pardubic, jste ze hry vychytal několikrát. Tři tutovky měl, souhlasí?

„Jo, říkal mi to i po zápase. Tak mi dal alespoň z nájezdu gól mezi nohy. To nikdy nedělal v Pardubicích! Čekal jsem všechno, ale tohle ne.“

Tři nájezdy jste chytil, dvě střely vám prošly mezi betony. Jak jste nájezdy prožíval?

„No...oni nic nevymýšleli, všechno vystřelili, žádná klička. Pochopil jsem, že jdou tímto směrem. Gólů škoda, první střela mi brnkla hokejku, druhá o beton. Je to divný, dva góly mezi jsem v jedněch nájezdech dlouho nedostal. My naštěstí dali taky góly, vyhráli jsme, dva body jsou dobrý, tolik to nebolí.“

Po dvou třetinách bylo skóre 1:1, ale místo třineckého uragánu přišly ve třetí části jen tři střely. Nepřekvapilo vás to?

„Ne, že překvapilo, ale čekal jsem, že na ně vletíme a dorazíme to do vítězného konce. Na druhou stranu jsem si aspoň v poslední části zachytal, střely už tam byly a dostal jsem se do toho. Než abych tam celou třetinu zase stál a oni ujeli dva na jednoho. To by bylo složitější.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 2:1sn. Přetahovanou o bod rozsekl Ondřej Kovařčík