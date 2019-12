Kladno uspělo i bez Jágra. Bude mít těžký boj o flek, smál se Hovorka | iSport.cz

Chybělo jim hned několik klíčových osobností. Kromě Jaromíra Jágra také David Stach, Jakub Valský a Martin Réway. Co jméno, to ofenzivní opora. Přesto srdnatě bojující nováček z Kladna oloupil mistrovský Třinec. Ve 27. kole Tipsport extraligy padl až po nájezdech 1:2 a nebyl daleko od všech bodů. „Až se zranění kluci vrátí, budou mít těžký boj o flek,“ smál se útočník Marek Hovorka, který hrál pro změnu za Kladno svůj první zápas po vyhazovu z Pardubic.

V prvních dvou třetinách jste měli jen osm střel, je z toho pohledu bod dobrý?

(krčí rameny) „Asi je to spravedlivá remíza. Ke konci mohla vyhrát obě mužstva, byly tam i naše šance, přesilovky. Dobře zachytali oba gólmani.“

Nicméně v úvodu jste byli pod velkým tlakem.

„Ó.... Nemyslím si, že bychom byli pod nějakým těžkým tlakem. Čtrnáct minut jsme hráli docela dobře v defenzivě, ale je pravda, že když dali gól, tak jsme začali zmetkáriť. Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Ale od začátku druhé třetiny jsme si řekli, že to musíme zlepšit a zase začít hrát tak, jak jsme trénovali. Potom se hra vyrovnala.“

Do Kladna jste se vrátil po sedmi letech. Říkal jste, že na stadionu se nezměnilo nic, jak na vás působil mančaft?

„Dobře. Kluci bojují, makají, váží si každého bodu. Dřou jako koně. Nejeli jsme do Třince s žádnou poraženeckou náladou, že dostaneme náklep. Jeli jsme sem vyhrát a mrzí mě, že se to nepovedlo. Beru to i trochu na sebe. Měl jsem tutovky, mohl jsem dát gól, kvůli kterým jsem do Kladna přišel. Bod je v této situaci myslím zlatý.“

Za vítězstvím jste šli i bez Jágra, Stacha, Valského a Réwaye? To jsou všechno klíčoví hráči, je to tak?

„Jsou a když se vrátí, budou mít těžký boj o flek (směje se) Srandujem. Ti hráči neskutečně chybějí. Každý z nich má něco odehrané, má velké zkušenosti, takže kdyby tu byli, tak jsme silnější. Ale na druhou stranu, kluci, co hráli místo nich, dřeli a bojovali. Klobouk dolů.“

V nájezdech jste dvakrát uspěli trefou mezi Štěpánkovými betony. Jedním z úspěšných střelců jste byl i vy. Bylo cílené, trefovat se právě tam?

„Vůbec ne. Ani jsme se nedohadovali, kam budeme střílet. Každý měl v hlavě své zakončení. Já jsem věděl od chvíle, kdy trenéři řekli mé jméno, co udělám. Nechtěl jsem nic vymýšlet. Vyšlo mi to hlavně proto, že jsem na Koubu (Štěpánka) v Pardubicích nikdy tohle nedělal. Po utkání se mě ptal, kde jsem na tohle zakončení přišel? Že jsem ho tím překvapil.“

V prodloužení jste měli přesilovku čtyř proti třem, dalo se vítězství urvat v ní?

„Je to tak. Přesilovka na konci třetí třetiny byla dobrá, v prodloužení jsme ji nesehráli dobře. Chyběla taková ta finální nahrávka. Moc jsme puk přidržovali, jednoduše jsme to měli nepřipravené. Syrové. Ale je pravda, že jsem v Kladně jeden trénink a přesilovky jsme trénovali jen pět na čtyři, ne čtyři na tři. Může to být i tím. Vylepšíme to a budeme dávat góly.“

