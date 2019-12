Proti zavření extraligy se bouří Gulaš i Sparta: Nikdo se nás na nic neptal! | iSport.cz

Deník Sport přišel jako první se zprávou, že se v Česku chystá v průběhu ročníku skandální změna pravidel. Stále ještě oficiálně platí, že poslední tým Tipsport extraligy čeká sestup. Jízda výtahem o patro níž. Nakonec ale bude údajně všechno jinak.

„Je to domluvené, letos nikdo sestupovat nebude a od nového ročníku bude mít soutěž patnáct účastníků,“ shodlo se několik dobře informovaných zdrojů Sportu. Oficiální štempl by měl přijít v lednu na schůzi APK, kdy kluby oficiálně převezmou z rukou svazu řízení soutěže.

Ne všechny kluby jsou ale z takového kroku nadšeny. Například pražská Sparta, aktuální extraligový lídr.

„Bohužel jsme u žádného jednání o uzavření soutěže nebyli přítomni, ani jsme k němu nebyli přizváni. Způsob, kterým došlo k otevření tohoto tématu během probíhající soutěže, považujeme za velmi nešťastný. Dle našich informací nejsme jediní, kteří se k uzavření rozběhnuté soutěže neměli možnost vyjádřit. Tento návrh pochopitelně důrazně odmítáme,“ řekla Barbora Snopková Haberová, generální manažerka Sparty.

Podle informací Sportu nejsou z takového průběhu nadšení ani v Třinci či Liberci a hodně důrazně se ohradil i suverénní lídr kanadského bodování soutěže:

„To jak si furt říkáme ‚pojďme vylepšit ligu‘ To má být jako ono! Fuj, pod to bych se v životě nepodepsal,“ napsal na Twitter vládce produktivity Milan Gulaš.

