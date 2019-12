Veletoč Šlégra a spol. Petlice na extraligu, protože se nám to hodí | iSport.cz

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Výborně, nejméně z devadesáti procent je jisté, že se během rozehrané soutěže totálně změní její režim a sestupový strašák se jednoduše škrtne. Jako by nikdy neexistoval. Bojíme se pádu, tak si zařídíme, aby se nekonal. A je to v suchu. Takhle jednoduše lze upravovat nejvyšší hokejovou soutěž. Nikoli kdesi na Balkáně, nýbrž v Česku, v někdejší hokejové velmoci.

Pokud vám na jazyk dosedají slova jako trapas či skandál, určitě nejste sami. A klidně je vyslovte nahlas, zakruťte hlavou. V pořádku. Vaše reakce je relevantní. To tu zkrátka ještě nebylo. A je to síla. Nakonec, celé to tajné zákulisní snažení věrně spadá do balíčku nestandardních kroků, které český hokej za poslední roky provedl a zaznamenal. V duchu hesla: Změny děláme podle toho, jak se nám zrovna hodí.

Až přijde ta chvíle a z úst některých majitelů klubů či jejich zástupců zazní vyjádření, o jak progresivní a nezbytný krok jde, nenechte se opít rohlíkem. Ano, v jednom mají kluby pravdu. Ročně produkují zhruba dvoumiliardový byznys a činí si nárok rozhodovat o všech klíčových záležitostech. Do toho spadá i touha po jistotě, že v případě horších časů, nezahučí o patro níž. Letošní verdikt svazu (stále ještě majitele soutěže) o sestupu 14. týmu a postupu nejlepšího z Chance ligy byl přijat jen se skřípěním zubů.

Bylo by těžké cokoli namítat, kdyby se plány na uzavření extraligy zhmotnily po této sezoně. Ale za pochodu? Proč? Prostá odpověď. Protože Litvínov. Protože Kladno. Protože Vítkovice. Jsme nahoře, ale smrdí nám to průšvihem a nechce se nám dolů.

Dochází tak k bizarní situaci, kdy například Jiří Šlégr coby člen výkonného výboru svazu zvedá ruku pro přímý sestup z extraligy a za pár měsíců vyvíjí silnou aktivitu, aby i jím stvrzená novinka zmizela ze světa. Kdyby litvínovská Verva sestoupila, mohlo by to přinést cokoli, jenom ne lepší budoucnost dřívější bašty. A tak je třeba jednat. Nehledě na absolutní názorový převrat.

Asi by se tohle vše, co se za oponou peče, dalo skousnout snadněji s vědomím, že i tento velmi nepatřičný zásah pomůže českému hokeji, jejímu rozvoji. Protože v tomto módu mnoho trenérů a manažerů z branže mluví. Tvrdí unisono: Budeme dávat více prostoru talentovaným hráčům, trenéři nebudou tolik pod tlakem na výsledky, zlevníme soutěž…

Nevím, jak kdo, jak vy, ale těmto proklamacím se strašně těžko věří. Extraliga má postupně nabobtnat až na šestnáct účastníků, což většímu konkurenčnímu boji rozhodně nepomůže. Už nyní klubům nikdo nebrání zapojovat více bažantů z vlastní líhně. Jenže co je za problém? Žádný nával teenagerů se nekoná a hned tak konat nebude. Neboť žádní báječní rekruti nejsou na skladu, nikdo je neumí vychovat a ti schopní s potenciálem mizí po základce do ciziny. Výchova hokejové mládeže tu těžce stagnuje, dlouhodobě je na nízké úrovni, naprosto nedostatečné. S uzavřením extraligy se najednou vyrojí mraky bůžků? Ale jděte.

Na vině je řada faktorů, včetně společenských, avšak jednou ze stěžejních příčin jsou dřívější svazové přehmaty v tvorbě juniorských a dorosteneckých soutěží, nafukování účastníků do nepochopitelných stavů, neomluvitelná absence jakékoli strategie. Jakmile byli na padáka chlapci z Jihlavy, zařídilo se to tak, aby nespadli. Kdo potřeboval helfnout a byl náš, tomu se pomohlo. Jedno účelové rozhodnutí střídalo druhé. Že to odnese hokej, bylo podružné. Škody jsou nenávratné. Že nyní svaz přichází s postupným zužováním mládežnických lig? Příměr s křížkem po funuse je velmi mírný, každopádně jde o velmi pozdní dávání za pravdu expertům, kteří o těchto závadách mluvili už před iks lety. Bukačové, Hadamczikové a spol.

Český hokej potřebuje mj. upřímnost, bylo by fajn začít tím, kdyby vůdci tažení za stornem sestupu aspoň přiznali barvu.