Plzeňský sniper Gulaš a jeho 200. gól: Nasadili na nás vlčáky | iSport.cz

Hradec se snažil Milana Gulaše spoutat. To tedy není žádné překvapení, jeho 49 bodů ve 26 zápasech budí extra velký respekt. Zničit eso zkouší ale každý a plzeňský zabiják se stejně prosadí. Na ledě Mountfieldu taky. Při výhře 3:0 na druhý gól nahrával, poslední vstřelil do prázdné brány přes celé hřiště. „Konečně se nám podařilo zlomit šňůru, kdy jsme venku nevyhráli za tři body,“ užíval si předvánoční výhru plzeňský lídr. A gól? Jeho 200. zásah v extralize.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 34:25. Rob, 36:52. Mertl, 58:09. Gulaš Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Čáp, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Cibulskis, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Červený, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Rákos, Klíma – Miškář, Kubík, Paulovič. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A), Moravčík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4676 diváků

„No, nechci, aby to vyznělo nějak blbě. (usměje se) Nekoukám se ale na to, jede se dál. Pro mě jsou důležitější jiné věci. Jsem samozřejmě rád, když dovedu nějakým způsobem týmu pomoci k vítězství. Padl tam gól číslo 200, je to nádherný. Ale vůbec se na to neupínám. Je potřeba pracovat dál.“

Bylo hodně těžké otevírat hradeckou defenzivní konzervu?

„Hradec šel do zápasu s jasným herním plánem, chtěli naši lajnu uhlídat, nasadili na nás vlčáky, když to tak řeknu. Dařilo se jim na nás hrát a bylo to hodně nepříjemné. Snažili jsme se nasazování útoků různě promíchat, prostřídat jinak. Ve druhé třetině jsme měli střídačku blíž do útočného pásma a vyšlo nám to. Od trenéra to byl hodně dobrý tah, i díky tomu se nám povedlo dát na 2:0, což byl asi zlomový moment zápasu.“

Hraje se hodně těžko proti týmu, který především brání a jste to jen vy, kdo se někam tlačí?

„Abych řekl pravdu, byl jsem překvapený.“

Překvapený?

„Ano, čekal jsem trochu jiný hokej, nahoru, dolů. Hradec nás vyloženě bránil a až ve třetí třetině se snažil otevřít hru dopředu, najednou to vypadalo úplně jinak a my s tím měli v našem pásmu obrovské problémy. Naštěstí se nám dařilo všechno dobře ubránit.“

Právě, že vypadalo, že jste drželi náskok 2:0 celkem v pohodě. Do žádného souvislého tlaku s kolotočem šancí se Hradec nedostal.

„Hlavně jsme totiž celý zápas plnili přesně to, co jsme si dopředu řekli. A ve třetí třetině jsme výborně zareagovali, když jsme dobře zdvojovali a chytře vyhazovali puky ven.“

Pomůže tenhle výkon i pro jedenáctidenní období, kdy se od 26. prosince do 5. ledna odehraje pět zápasů?

„Rozhodně, máme teď dobré rozpoložení, konečně se nám podařilo zlomit šňůru, kdy se nám venku nedařilo bodovat moc naplno. Pro nás je to velké vítězství. Teď je tady klíčové období, kdy se hraje hodně utkání v krátkém čase za sebou. Myslím si, že body, které se udělají teď ve vánočních zápasech, budou hrozně důležité na konci sezony.“

