Super Mário setnul Kometu. Najmana musím pozvat na oběd, smál se střelec | iSport.cz

Bláznivé utkání, přelévalo se ze strany na stranu. Co bylo nejpodstatnější z vašeho pohledu?

„Asi to, že jsme vyhráli. Škoda, že to bylo až v prodloužení, ale takový je hokej. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale myslím, že jsme mohli odehrát ještě trošku lepší zápas. Mě osobně mrzí gól na 3:4, který beru na sebe, protože byl při mém oslabení. To je moje práce, na to jsem tady, abych ten gól nedostal. Ale na druhou stranu mě těší, že jsem utkání rozhodl, takže doufám, že jsem to trenérovi vrátil.“

Vaší rozhodující trefě v prodloužení předcházela krásná přihrávka Ondřeje Najmana. Nezaslouží si nějakou odměnu?

(usměje se) „Určitě. Můžu ho pozvat na oběd. Opravdu mi to tam pěkně načepoval, už jsem měl odkrytou bránu, takže to tam padlo. Jsem rád.“

Prodloužení bylo takové opatrné, pak jste ho zlomil rychlým výpadem, ze kterého nakonec vyplynul gól. Bylo potřeba něco takového udělat?

„Viděl jsem, že Žiga (Jeglič) chce jít střídat. Posunul mi to za bránu a viděl jsem, že chalani z Brna jdou tak opatrně, tak jsem se zkusil rozjet. Obhodil jsem si prvního hráče a už jsme šli dva na jednoho. Snažil jsem se to hodit na Najmiho (Ondřeje Najmana), ale dal jsem mu to špatně. Pak z toho ale vyplynula gólová situace.“

Kometa sice dvakrát vedla, ale dohromady jen dvě minuty a čtyři sekundy, třikrát jste dokázali rychle zareagovat na její trefu. Bylo to důležité směrem k vývoji?

„Jasně, je to velmi důležité, když po inkasovaném gólu znovu dáte. Jsme rádi, že to tam takhle padlo, že jsme byli pořád v zápase, chytili jsme momentum a mohli zase tlačit.“

Karel Vejmelka nepůsobil úplně jistě, často jste ho zkoušeli z překvapivých pozic. Vycítili jste jeho nepohodu?

„Střílet se snažíme každý zápas. Chceme chodit do brány a udělat tam tlak, takže bych to řekl spíš tak, než že bychom viděli, že není v pohodě.“

Zápas se hrál ve vyhrocené atmosféře, emoce byly vidět i na ledě. Nepřipomínalo to trochu play off?

„Určitě. Dohrávalo se to, trenéři nám to připomínají. Podle mě jsme hráli dobře do těla.“

Fanoušci Komety pustili v polovině utkání pyrotechniku, aréna se zadýmila. Cítili jste to na ledě?

„Cítit to bylo, ale to už nijak neovlivním. Museli jsme se s tím smířit. Každý měl stejné podmínky, takže asi tak.“

Vnímali jste to na ledě nebo na střídačce, co se děje mimo hrací plochu?

„Potom, když pustili tu pyrotechniku, tak jsem si toho všiml. Zezačátku ale ne. Nijak mě to ani nerozhodilo, neřešil jsem to.“

Po utkání aréna opět aplaudovala vaší přezdívku „Super Mário!“, musel jste i na děkovačku s brankářem Krošeljem. Užil jste si to? (usměje se)

„Fanoušci jsou opravdu super, děkuju jim za to.“

Na Vánoce pojedete domů na Slovensko, nebo zůstanete tady?

„Rodina přijede sem za mnou, takže tady. Všichni budou muset sem.“ (směje se)