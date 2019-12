Gól po 38 zápasech! Neřešil jsem to, řekl Burian. Dělá machra, reagoval trenér | iSport.cz

Ne a ne to tam padnout. Takové pocity zažíval olomoucký Vilém Burian až do čtvrtečního duelu s Karlovými Vary. Za stavu 2:1 přidal pojistku, která se nakonec ukázala jako vítězná, po parádní akci. Bránícího beka poslal zasekávačkou na párek a přesně zavěsil.

„Strap (Petr Strapáč) mi to hezky dal a valil do brány. Viděl jsem, že byl dobruslený, tak jsem to radši zkusil sám, a padlo to tam,“ líčil forvard Mory, který se prý dlouhým čekáním na přesný zápis nijak netrápil. „Snažil jsem se to nějak neřešit, hrát co nejlíp a doufat, že to přijde.“

Když se však tato Burianova slova dozvěděl trenér Zdeněk Moták, zasmál se a přidal úplně jinou verzi: „Kecá! Určitě ho to zvedne a posune ho to dál. Před novináři dělá machra, ale byl by nejradši, kdyby tam dal při té další šanci v závěru ještě jeden,“ pobavil novináře kouč Olomouce. „Doufejme, že si něco nechal na příště,“ připomněl další sobotní zápas proti Pardubicím.

Olomouc - Karlovy Vary: Burian vzal slibnou akci na sebe a zvýšil na 3:1

Vánoční program je hodně nabitý, výhodou kohoutů je fakt, že za dva dny hrají opět doma a nemusejí tak nikam cestovat. „Nejsem fanda tohoto režimu, uvítal bych spíš tři dny volno přes svátky,“ řekl upřímně Burian.

A co životospráva? „Na Štědrý den si každý dopřeje řízek nebo kapra a salát, pak už se najíždí na normální režim, aby nám nebylo těžko. Spíš je to však horší pro kluky s rodinami, kteří jsou málo doma,“ popisoval.

Mimochodem, Karlovy Vary to měly do Olomouc přes čtyři sta kilometrů a na Hanou pro jistotu dorazily už ve středu. Takže oba svátky na cestách, respektive na cizím ledě...

„No... Ideální to asi není, ale k hokeji to patří. Pokud budu chtít jít někdy za moře, musím si zvyknout, protože tam je to ještě horší. Neměl jsem s tím problém,“ přidal svůj názor 17letý brankář Energie Jan Bednář, jehož program byl navíc ještě hektičtější než u ostatních.

Ještě v pondělí byl totiž s reprezentační dvacítkou ve Frýdku-Místku. Pak byl realizačním týmem vyřazen z nominace a následovaly přesuny na západ a zpět na Moravu.

„Bylo to zklamání, protože každý hokejista by chtěl být na domácím mistrovství světa. Ale abych byl upřímný, po tom prvním vyřazení jsem nečekal, že si mě tam nechají. Už to byl trochu úspěch. Chvilku jsem byl zklamaný, ale snažil jsem se to hodit za hlavu a jedeme dál. Na dvacítky mám ještě dva roky čas,“ připomněl talentovaný gólman. „Gratuluju klukům za výhru nad Ruskem,“ uzavřel Bednář.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:49. Skladaný, 27:57. Nahodil, 43:03. Burian, 59:27. P. Musil Hosté: 21:12. M. Rohan, 55:09. Plutnar Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Jaroměřský, Ondrušek (A), Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek – Irgl, Strapáč, Burian – P. Musil, Nahodil, Klimek – Olesz, Kolouch, J. Káňa – Skladaný, Vodný, Laš. Hlavní trenér: Zdeněk Moták. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Graňák (C), M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – Flek, Gríger (A), T. Rachůnek – O. Beránek, Černoch (A), V. Polák – Osmík, Raška I, Křemen – Kohout, T. Mikúš, Koblasa. Hlavní trenér: Martin Pešout. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Tomáš Micka. Čároví: Lukáš Rampír, Vladimír Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3747 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 30 13 9 1 7 100:71 58 2. Liberec 27 16 4 1 6 93:71 57 3. Plzeň 28 16 0 5 7 94:72 53 4. M. Boleslav 31 14 4 3 10 91:75 53 5. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 6. K. Vary 30 13 4 2 11 108:78 49 7. Brno 30 13 3 3 11 90:93 48 8. Mountfield 31 11 3 3 14 74:80 42 9. Zlín 30 11 2 3 14 90:95 40 10. Olomouc 30 10 3 3 14 69:85 39 11. Kladno 30 10 2 4 14 72:96 38 12. Litvínov 30 9 2 4 15 81:99 35 13. Vítkovice 30 6 6 4 14 71:103 34 14. Pardubice 30 7 1 6 16 68:102 29 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 4:2. Mora uspěla doma počtvrté v řadě