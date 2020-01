Divočina Sparty, Dvořák už se těší na Drážďany: Zážitek na celý život | iSport.cz

Nejprve Václav Skuhravý fauloval pronikajícího Davida Dvořáčka. Ten se hbitě zvedl a dotáhl akci do konce. Vypálil, vyražený puk z opačné strany doklepl do odkryté brány Tomáš Dvořák. Vytáhlý bek už podruhé skóroval za Spartu proti Karlovým Varům, kde dřív hrával. Jeho trefou šel pražský celek poprvé do vedení, až napotřetí však náskok uhájil a zvítězil 5:3.

Po divočině proti Litvínovu to byl další gólově docela bohatý duel, co říkáte?

„V posledních dvou zápasech nám to tam docela padalo. Ale musíme hrát taky líp odzadu, abychom tolik neinkasovali. Pět gólů jsme dali, ovšem tři zase dostali. Bylo to takové nahoru dolů.“

Domácí vás na začátku první i druhé třetiny nachytali a dali rychle gól. Čím to?

„To nebylo úplně ideální. Dostali jsme hned branku, potom dvě dali, ale v prostřední části to bylo zase to samé. Na tyhle vstupy se musíme víc zaměřit.“

Skóroval jste proti bývalému týmu. Měl jste speciální motivaci?

„Byla tu celá rodina, kamarádi, ve Varech jsem působil poměrně dlouhou dobu. Jsem rád, že jsem tady vyhrál. Určitě za to bude něco vypsáno i v kabině.“ (usmívá se)

Poslední dobou se angažujete hodně i ve strkanicích…

„Snažím se hrát pořád stejně, to k tomu patří. Jsme hodně před bránou, ty souboje tam jsou. Musíme si počínat tvrdě, aby se soupeři nedostali na dorážky.“

Byl to taky důvod, proč vás spoluhráči zvolili hráčem zápasu?

„Dal jsem gól, nějaké situace tam kolem brány byly. Ale nemyslím, že to bylo jen kvůli tomu.“

Před Drážďany jste dvakrát vyhráli, s čím odjíždíte na Open Air?

„Nálada je dobrá. Jedeme tam po dvou vítězstvích, budeme se snažit to prodloužit a vyhrát znovu.“

Co očekáváte?

„Výbornou atmosféru, bude to zážitek na celý život. Hodně lidí, bude to mít svoje kouzlo.“

Sledujete předpovědi počasí?

„No tak, vypadá to, že by mohlo i pršet, ale uvidíme. Ty prognózy se vždycky mění, doufám, že bude pěkně. Jedeme v předstihu, den předem. Máme trénink a před zápasem v sobotu další. To je určitě výhoda, aspoň si to osaháme.“

Už jste venku někdy hrál?

„Ještě ne.“

Ani na rybníce?

„To ano, ale ostrý zápas ne. Bude to určitě zajímavé, má přijít přes třicet tisíc lidí. Atmosféra bude výborná, bude to skvělá zkušenost. Doufám, že si to užijeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:08. O. Beránek, 22:02. O. Beránek, 35:49. Flek Hosté: 10:28. Rousek, 13:57. Tomáš Dvořák, 23:27. Řepík, 43:05. Tomášek, 43:32. Říčka Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Graňák (A), M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Černoch, Raška I, Vondráček – Koblasa, Skuhravý (C), Kohout. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek (A), Piskáček (A), Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek (C), Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Obadal – Komárek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5537 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 29 18 4 1 6 99:75 63 3. Plzeň 30 16 1 6 7 100:78 56 4. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 5. Brno 32 15 3 3 11 102:95 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 32 12 2 3 15 97:97 43 10. Olomouc 32 10 4 3 15 74:90 41 11. Kladno 32 10 2 5 15 75:106 39 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 32 8 1 6 17 72:107 32 Generali Play-off

