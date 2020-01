Jenyš po premiéře za Pardubice: Odevzdané to není, hrozně se nadřeme | iSport.cz

Z brněnské Komety, která má ambice na titul, nedobrovolně dorazil do šatny beznadějně posledního celku extraligy. Útočník Pavel Jenyš však měsíční pobyt v Pardubicích nese statečně. Nehledá negativa, byť poslední porážka ve Zlíně 1:4 hodně bolela. „Když už jsme v šanci, ještě se snažíme vymyslet něco dál. A pak už to nefunguje,“ popsal hlavní potíž ve hře.

Do jaké atmosféry jste se dostal?

„Předchozí zápas s Vítkovicemi jsem sledoval z tribuny, protože jsem byl zraněný. Byly tam vidět chyby, na kterých musíme zapracovat. Je potřeba se zlepšit hlavně směrem dozadu, nedávat druhému týmu tak jednoduše obranné pásmo. Tím to začíná. Na to se nabalují další věci.“

Úplně zle jste ale ve Zlíně nehráli, co?

„Odevzdané to určitě není. Nebyl to tak špatný zápas. My se hrozně nadřeme a pak zbytečně soupeři odevzdáme puky. Místo, abychom už něco zkusili. Když už jsme v šanci, ještě se snažíme vymyslet něco dál. A pak už to nefunguje. Musíme to strašně moc zjednodušit, střílet z každé pozice. Je to udřené a ve finále z toho nic není.“

Co jste si říkal, když vás Brno poslalo do Pardubic?

„Přijal jsem to v pohodě. Jsem typ, který to nebere špatně. Je to další zkušenost, budu hodně hrát.“

Mohl jste se k tomu vyjádřit?

„Byl jsem postavený před hotovou věc. Dostanu v Pardubicích šanci a můžu se jen zlepšit. Tady se hraje úplně jiný hokej než v Americe. Každý, kdo sem přijde, se musí adaptovat. Hostování je na měsíc. Určitě se chci vrátit do Komety. Šel jsem tam s tím, že si vybojuju místo v týmu. Ten cíl se prozatím nemění. Nepolevím.“

Očekával jste, že půjdete vy a spoluhráč Vladimír Svačina pryč během Vánoc?

„Nečekal to nikdo. Ale ten, kdo se pohybuje v extralize, ví, jak to chodí. Kolem Vánoc manažeři a majitelé vymýšlí, co by se dalo změnit, zlepšit. Padlo to na nás dva se Sváčou. Na něj do konce sezony, na mě na měsíc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:59. Köhler, 14:04. Honejsek, 39:53. Köhler, 58:31. Fryšara Hosté: 26:50. J. Kolář Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Buchta – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Köhler – Claireaux, Fryšara, Dufek – Okál, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Kacetl (Kantor) – J. Zdráhal, J. Kolář (C), Holland, Eklund, T. Voráček, Mikuš, Ivan – Tybor, Mandát (A), Svačina – Machala, Poulíček (A), Harju – Látal, Jenyš, D. Kindl – M. Beran, R. Vlach, Kusý. Rozhodčí Kika, Miroslav – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 5429 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 30 18 4 1 7 99:77 63 3. Plzeň 31 16 2 6 7 103:80 58 4. Brno 33 15 3 4 11 103:97 55 5. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 9. Zlín 33 13 2 3 15 101:98 46 10. Olomouc 33 10 4 4 15 76:93 42 11. Kladno 33 11 2 5 15 77:106 42 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 33 8 1 6 18 73:111 32 Generali Play-off

