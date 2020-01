Vampola opět za Kladno. Důkaz, že na to pořád mám, hlásil po gólu Liberci | iSport.cz

Když se kladenští fanoušci dozvěděli, že do prvního utkání v novém roce nastoupí, byli všichni nadšení. Zkušený útočník Petr Vampola v rámci střídavých startů ze Slavie oblékl dres Kladna podruhé v sezoně a opět v něm dokázal Rytíře pozvednout, tentokrát při výhře 2:0 nad Libercem. Proti Bílým Tygrům, s nimiž sedmatřicetiletý matador před čtyřmi lety slavil mistrovský titul, zářil aktivitou, dokonce se postaral o vítězný gól, který rozjetým Severočechům znemožnil útok na rekordní sérii v bodování. (18 utkání v řadě) „Pro mě jako svátečního střelce to byla pěkná trefa,“ usmíval se jeden z kladenských hrdinů v poslední baráži o extraligu.

Ve vašem druhém zápase za Kladno jste pomohl týmu skolit rozjetý Liberec. Jak se rodilo cenné vítězství?

„Zápas to byl hodně těžký. Věděli jsme, jakou má Liberec šňůru. V poslední době, kdy jsem se pohyboval v první lize, jsem jejich zápasy sledoval. Vím, že mají ohromnou sílu, mají propracovaný systém. Věděl jsem tedy, do čeho jdu. Myslím si, že nás ohromně podržel gólman (Denis Godla), chytal výborně. Na druhou stranu od prvního do posledního hráče to bylo super zvládnutý. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Předvedli jsme výborný výkon.“

Soupeř přitom měl solidní nástup. Ostřeloval vás a téměř k ničemu nepustili. Pak jste ho však během 37 vteřin zmrazili dvěma góly…

(usmívá se) „Je to samozřejmě příjemný, jsem za to hrozně rád. V rozmezí ani ne minuty jsme dali dva góly, ale myslím si, že jsme zápas zvládli celkově. Především mě ale těší tři body, protože víme, že každý bod je nyní důležitý. Přišli lidi, byla výborná atmosféra a hnali nás dopředu.“

Do střetnutí s Kladnem chytal Dominik Hrachovina famózně, vy jste ho ale nekompromisně propálil. Byla to osvědčená střela?

„Kdepak. Při střídání Liberce se to tam otevřelo a měl jsem čas, takže jsem naznačil střelu a vlastně mě ještě pustili dál, takže jsem popojel a vypálil. Řekl bych, že jsem to trefil pěkně. Chtěl jsem to na mrtvou nohu, spadlo to tam, takže na mě jako svátečního střelce určitě příjemný pocit.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Kladno - Liberec 2:0. Godla vynuloval rozjeté Bílé Tygry

Zahrál jste si proti týmu, se kterým jste před čtyřmi roky slavil titul, jak jste zápas prožíval?

„Asi bych už ani nečekal, že si proti Liberci ještě někdy zahraju, ale spíš jsem si to snažil užívat, podobně jako první zápas s Kladnem proti Hradci Králové. Je to prostě něco jiného. Herní kvalita je oproti první lize o trošku jinde. Jak říkám, snažím si to užívat a pomoct klukům. Jsem rád, že se nám to s Libercem podařilo. Doufám, že v tom budeme pokračovat dál.“

Kladeňáci s vámi v sestavě dokázali znovu ožít. Byl to pro vás důkaz, že na extraligu pořád máte?

„Taky to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl střídavé starty. Chtěl jsem si zkusit, jestli na to mám ještě v mém věku. Dělám všechno poctivě, ani jsem z toho po fyzické stránce neměl strach, spíše po té rychlostní a herní. Dovolím si říct, že je to i nová hra. Kluci při zápasech, ve kterých jsem s nimi nastoupil, fakt hráli výborně. Vyhráli jsme 3:1 a teď 2:0, takže jsem rád, že jsem do toho nějak zapadl a povedlo se to.“

Máte tedy chuť nastoupit i do nedělního zápasu v Pardubicích?

„Na Kladně mi říkali, že by chtěli, abych s nimi jel i v neděli do Pardubic. Samozřejmě jsem hráčem Slavie, musím se o tom pobavit s trenérem a vedením, jak to vidí. Na druhou stranu klobouk dolů před Slavií, jak k tomu přistoupili. Řekli mi, že mi prostě dávají volnou ruku. Zaleží to prý spíš na mě. Nesmírně si toho vážím. Když řeknou, tak to tak udělám. Jsem rád, když spolu kluby takhle vychází a hráčům dají takovou možnost jako mně. Uvidíme, jak to dopadne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:23. Vampola, 18:00. Hovorka Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka (A), Romančík, Zajíc – Redlich, Vampola, J. Strnad – Hovorka, Machač, Zikmund – Š. Bláha, Stach (C), Melka – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, Kunst, Kotvan, T. Hanousek, Buchtela – Birner, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – Průžek, J. Vlach, Ordoš. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3 286 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 30 18 4 1 7 99:77 63 3. Plzeň 31 16 2 6 7 103:80 58 4. Brno 33 15 3 4 11 103:97 55 5. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 9. Zlín 33 13 2 3 15 101:98 46 10. Olomouc 33 10 4 4 15 76:93 42 11. Kladno 33 11 2 5 15 77:106 42 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 33 8 1 6 18 73:111 32 Generali Play-off

