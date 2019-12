Vampola po návratu do Kladna: Kecal bych, kdybych řekl, že jsem se netěšil | iSport.cz

Ještě v dubnu se radoval v kladenské šatně z postupu do nejvyšší soutěže, po osmi měsících je Petr Vampola zpátky. Publikum ho přivítalo aplausem, v zápase s Mountfieldem diváky zase dostal nasazením a bojovností a po něm si ho vyžádali zpátky na led. „Přišlo hodně lidí, zápas se nám povedl, to je nejdůležitější,“ vyprávěl 37letý útočník, jehož Mladá Boleslav nechtěla Kladnu uvolnit, ale nakonec pomohla domluva se Slavií, kde momentálně působí.

O vašem návratu se jednalo už před reprezentační přestávkou, tehdy to však nebylo možné. Co pomohlo, že jste mohl za Kladno nakonec nastoupit?

„Vložil se do toho majitel Slavie, který mi řekl, že je mi vděčný za to, co odvádím, a chtěl mi vyhovět. Spojil se s Boleslaví, domluvilo se to. Jsem rád, že jsem si mohl na stará kolena vyzkoušet, jestli ještě mám na vrcholový hokej. Věřím, že jsem nezklamal.“

Co jste říkal reakci diváků, kteří vás vyvolávali?

„Je určitě příjemné, že vás i v tomhle věku lidi berou a dovedou ohodnotit práci z minulé sezony. Přišla mi spousta esemesek, když se lidi dozvěděli, že bych měl nastoupit. Zvlášť v mém věku je důležité, když lidi nezapomínají a dokážou ohodnotit práci z minulé sezony. Jsem rád, že jsme vyhráli, a doufám, že jsem tomu nějak pomohl.“

Kolik zápasů byste měl za Rytíře sehrát?

„To nevím. Máme vyřízené nějaké střídavé starty, ale budeme se s vedením a Jardou (Jágrem) domlouvat zápas od zápasu, řekneme si, co a jak. Současně hraju za Slavii, čeká nás důležitý zápas. Hrajeme se Vsetínem a já chci pomoci, abychom to doma zvládli, už proto, že mi pomohli ke startu v Kladně. Uvidíme, co bude dál.“

Nastupoval jste ve třetím útoku s Tomášem Redlihem a Jakubem Strnadem jako před svým odchodem. Těšil jste se na obnovenou spolupráci?

„I trenéři se mě ptali, s kým by mi to vyhovovalo. Rovnou jsem řekl, že bych chtěl nastoupit se Strnym a Réďou. Celou minulou sezonu jsme odehráli spolu, jsou to poctiví kluci, makáči jako já. Přišel jsem, abych pomohl a nechal na ledě, co můžu. Myslím, že jsme to splnili a pomohli týmu.“

Měl jste v kabině deja vu z baráže? Dýchla na vás atmosféra z postupu?

„Já jsem neseděl v kabině, ale mimo ní, nebylo tam místo. Čekal jsem na svoji šanci, až mě tam usadí. Ale ne, dělám si srandu. Před zápasem kluci přišli, ať jdu za nimi. Bylo to příjemný, skoro všechny tady znám. Jsou to fajn kluci, dovolím si říct, že v Kladně byla vždycky výborná parta. Nějak jsem se do toho dostal a cítil jsem se hned výborně.“

V první třetině jste napálil puk přes celé hřiště, bylo z toho zakázané uvolnění. Chtěl jste zkusit, jestli gólman dává pozor?

„Ne, byli jsme tak domluvení. Réďa se Strnym jsou výborní bruslaři, řekli jsme si, že když to budu mít takhle vzadu, rozjedou se naplno, já na ně počkám a vystřelím to naplno. Nevyšlo to možná o půl metru. Kdyby tam byl Strny dřív, ocitl by se sám před bránou. Spíš šlo o signál, asi nějaký trošku modernější hokej…“ (usměje se)

Jakub Strnad a Petr Vampola slaví gól na 2:0 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Berete to jako odměnu za postup?

„To bych úplně neřekl, ale něco se děje pro něco. Tohle už mělo být před týdnem, kecal bych, kdybych řekl, že jsem se netěšil. Jsem spíš rád, že mě diváci přijali a kluci byli taky rádi. To je největší odměna, toho si nejvíc vážím.“

Mladá Boleslav tvrdila, že jste pod jejich smlouvou. Bylo to tak?

„Tohle bych neřešil. Slavie se s Boleslaví nějak domluvila, je to tři roky staré téma a dneska jsem rád, že jsem mohl nastoupit, a když to řeknu blbě, třeba jsem pomohl i Boleslavi, že má od Hradce odstup. Kohokoli s Kladnem porazíme, hraje to pro ni. Může to vyhovovat všem týmů, které jsou do toho zapojené. Před třemi lety jsem byl, dá se říct, rozhodnutý, že skončím. Hlavně kvůli synovi jsem chtěl bojovat i v první lize, fakt bojovat, protože to se s extraligou nedá srovnat, tam je to opravdu kolikrát maso, extraliga je celkově příjemnější. Jsem rád, že jsem si to po třech letech mohl vyzkoušet.“

Jak jste se vůbec cítil?

„Dobře, celý zápas. Hráli jsme výborně jako tým a to se hraje každému líp. Hradec hrál taky dobrý hokej, my jsme byli o ten první gól trošku šťastnější a pak jsme na to navázali.“

Proč jste vlastně nezačal sezonu v Kladně?

„Určitě nebylo lehké připravovat se na extraligu. Měli nějakou vizi a šli nějakým směrem. Myslím, že tým poskládali výborně. Nakonec jsem se dohodl se Slavií a nemůžu na ni říct špatné slovo. Máme výbornou partu, super trenéry, vedení to dělá dobře, pracuje s mladými hráči. Jsem v Praze, jsem doma, věnuju se mladému a snažím se bojovat za Slavii.“

Není toho přece jen trošku moc, když hrajete dva dny za sebou?

„Ne. Ze Slavie jsem zvyklý hrát hodně. O reprezentační pauze jsem spíš odpočíval, takže netvrdím, že jsem kolikrát nefuněl, ale cítil jsem se dobře. Každý takový zápas člověku pomůže, aby byl silnější a lepší. Čeká mě další zápas, jdeme dál.“

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 3:1. Dva góly Zikmunda zajistily Rytířům tři body