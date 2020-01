Open Air Drážďany: Litvínov - Sparta 2:3 | iSport.cz

Čtvrtý extraligový duel pod otevřenou oblohou stanovil s návštěvou 32.009 diváků nový rekord soutěže. Předchozím maximem bylo 21.500 diváků, kteří před čtyřmi lety přišli na zápas Brna se Spartou. Pražané si díky výhře upevnili vedení v tabulce, jíž vévodí o čtyři body před Libercem.

Obavy z nevlídného počasí vzaly pro večerní duel za své. Zatímco předchozí duel v aréně uprostřed hrací plochy fotbalistů Dynama mezi domácími Drážďany a Lausitzerem se hrál za vytrvalého deště, české týmy už s touto překážkou bojovat nemusely.

V předchozím vzájemném souboji 30. prosince v O2 areně padlo 12 branek, nyní se ale v první třetině na gól čekalo marně. Po úvodní oboustranně opatrné desetiminutovce měl první větší šanci Lukeš, ale brankář Sparty Machovský jeho pokus vytěsnil.

Pak se na chvilku uvolnila ofenzivní stavidla a na obou stranách bylo k vidění několik přečíslení. Velmi slibně vypadalo především to v podání dvojice reprezentačních útočníků Řepíka se zakončujícím Tomáškem, ale Janus jim sebral radost dobrým zákrokem.

Stejně si dobře si vedl zkraje druhé části, když Košťálek zakončil další přečíslení dvou na jednoho. Ve 24. minutě si ale sparťanský bek spravil chuť, když otevřel skóre. Na začátku 32. minuty mohl zvýšit Forman, jenže Janus byl proti.

O chvilku později jel sám na Machovského zapomenutý Jarůšek. Sparťanského gólmana přelstil povedeným manévrem, jenže blafák do forhendu zakončil jen do tyče. Následoval tlak Litvínova, který korunoval nekompromisní bombou a vyrovnáním Ščotka.

V úvodu třetího dějství se zaskvěl pěknou akcí Tomášek, zakončil ji ale střelou pouze do Januse. Na druhé straně měl velkou možnost Kudla, i Machovský byl ale ve střehu. V 47. minutě vrátil Pražanům vedení pohotově dorážející Růžička. O dvě minuty později Rousek zvýšil, když z prostoru mezi kruhy parádně zavěsil pod horní tyčku.

Pojistku v následné přesilovce měl na holi Smejkal, sám proti Janusovi ale neuspěl. Jen kousek od druhé dnešní trefy byl pak Růžička, jehož pokus z kruhu zastavila na konci 52. minuty branková konstrukce.

V 55. minutě vrátil Severočechy do zápasu využitou přesilovkou Jarůšek, který byl v pravý čas na pravém místě a zblízka snadno dorazil puk do odkryté branky. V čase 58:16 sáhla litvínovská střídačka k oddechovému času a následně také ke hře bez gólmana, na vyrovnání už ale "domácí" nedosáhli.

Ohlasy trenérů:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Myslím, že jsme odehráli se Spartou vyrovnanou partii. Opět rozhodly předbrankové prostory, kdy my jsme šance neproměnili, zatímco Sparta ano. Je to náš problém, musíme se tím zabývat a vyřešit ho. Jinak si nemyslím, že by se na tom utkání nějak výrazněji podepsalo, v jakém se hrál prostředí. Bylo to specifické, hráči si to užili, ale na hře se to podle mého názoru nijak neprojevilo."

Uwe Krupp (Sparta): "Samozřejmě šlo o mimořádný zápas za unikátních okolností, když se hrálo pod širým nebem, ale myslím, že náš tým se s tím opravdu dobře vypořádal. Museli jsme upustit od zaběhnuté rutiny a brali to jako výzvu. První třetina byla v pohodě, oba celky tam měly své šance ke skórování. Myslím, že hlavně ve druhé části odvedl Litvínov skvělou práci, místy nás tam nachytal, ale měli jsme výborný start do třetí třetiny. Kluci se ještě více soustředili a nakonec nám to stačilo na vítězství. Jsme šťastní, jak zápas dopadl, těší nás ty tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:21. Ščotka, 54:22. Jarůšek Hosté: 23:48. Košťálek, 46:15. V. Růžička, 48:16. Rousek Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, Piskáček (A), Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Šír – Tošenovjan, Jelínek Stadion Rudolf-Harbig-Stadion, Drážďany • Utkání Open Air

Saské derby pod širým nebem vyšlo lépe Drážďanům s Pohlem

Hokejisté Drážďan porazili v utkání druhé německé ligy pod širým nebem na stadionu fotbalového Dynama Lausitzer 5:3. Saské derby s oficiálně započtenou návštěvou 32.009 diváků si zahrála i pětice Čechů.

V sestavě vítězů byl Petr Pohl. Útočník s deseti reprezentačními starty, jenž byl v této sezoně blízko angažmá ve Zlíně, pomohl k úspěchu Eislöwen asistencí. Stejně si vedl na straně poražených obránce Ondřej Poživil. Vedle něho oblékli během mimořádného zápasu dres hostujících "Lišek" také další bek Jakub Kania a útočníci Daniel Schwamberger a Tomáš Andres.

Předkrm před extraligovým soubojem Litvínova se Spartou začal kuriózně, protože už po 29 sekundách byl na delší dobu přerušen a všichni aktéři sbírali z ledu kousky konfet, které na led zavál vítr z tribun. Jinak se hrálo za vytrvalého deště, který ale svědčil kanadskému útočníkovi Jordanu Knackstedtovi. Dynamo dovedl k úspěchu hattrickem, navrch přidal nahrávku.

Oba rivalové se pod otevřenou oblohou utkaly již během druholigové sezony 2015/16. Tehdy na utkání zavítalo 31.853 diváků.