Oddaný fanoušek Litvínova. Na Open Air do Drážďan doběhl po svých | iSport.cz

Fanoušek hokejového Litvínova doběhl na utkání pod širým nebem se Spartou do Drážďan po svých • Koláž iSport.cz

Tomu se říká oddanost a nadšení. A fanoušci jsou pro kluby svého srdce udělat spoustu věcí. Oba čeští soupeři vypravili na Open Air do Drážďan pro své příznivce speciální vlaky, další dorazily autobusy nebo auty. Karel Karas patří ke skalním fanouškům severočeské Vervy a k přesunu do dějiště venkovního utkání zvolil poněkud netradiční způsob. Namasíroval nohy a z Litvínova doběhl do saského města hezky po svých.