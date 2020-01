Open Air Drážďany | Růžička zářil: Dárkem pro nás bylo, že přestalo pršet | iSport.cz

Jaké jsou dojmy z rekordního extraligového utkání pod širým nebem?

„Super, vyhráli jsme. Mohli jsme to oslavit s fanoušky, kterých přijelo hrozně moc. Jsme za to moc rádi.“

Atmosféra byla evidentně docela jiná než na běžném zápase na českém hřišti, viďte?

„Bylo to jiné. Celkově ten zápas. V první třetině to bylo hrozně znát. Jak byly průhledné mantinely, člověk se hrozně ztrácel, vůbec nevěděl, kde mu končí hřiště. Byl to trošku nezvyk, ale myslím, že to účel docela splnilo. Užili jsme si to. Doufám, že i lidi. Jsme rádi za výhru.“ (usmívá se)

Rozhodně jste byli rádi, že před utkáním přestalo pršet, že?

„No extrémně... Že přestalo pršet pro nás byl asi největší dárek. (směje se) V tom dešti to muselo být šílený. Docela jsme litovali kluky, kteří hráli před námi. Jak chodili do šatny, tak byli strašně promočení. No bylo to nic moc. Led taky nebyl úplně optimální, ale vzhledem k počasí to byl luxus.“

Jak jste na střídačce bojovali se zimou?

„Bylo to nepříjemné. Když tam člověk seděl trochu déle, docela stuhnul, i na ledě to byl celkově problém. První třetina nebyla z naší strany tak optimální, ale pak už to bylo docela dobré.“

Zaznamenali jste z ledu, že řady německých fanoušků od druhé třetiny začínaly řídnout?

„To ano, ale celkově bylo hodně lidí. Jsme rádi, že dorazili a věřím, že to splnilo účel.“

Máte nějaký osobní dojem, na který budete nejvíce vzpomínat?

„Samozřejmě. Člověk takové zápasy nehraje každý den. Nevím, jestli se mi to ještě někdy podaří. Těší mě výhra. Dojem je jedna věc, ale na druhou stranu jsme sem přijeli vyhrát, přidat další tři body do tabulky. Povedlo se nám to.“ (usmívá se)

Dal jste gól a ještě trefil tyčku, na tento moment se bude jistě hezky vzpomínat, viďte?

„Docela jo. Nejdřív jsem se na tom ledě taky hledal, ale naštěstí to vyšlo.“

Potěšilo vás hodně, že jste mohl po hřišti provést i rodinu?

„To bylo super. Celkově jsme si to tady užili. Jsem hrozně rád. Hned, jak jsme se dozvěděli, že můžeme do Drážďán vzít rodiny, tak jsme možnosti využili. Bylo to hezké, ale nesmíme zapomínat, že jsme přijeli pro vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:21. Ščotka, 54:22. Jarůšek Hosté: 23:48. Košťálek, 46:15. V. Růžička, 48:16. Rousek Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, Piskáček (A), Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Šír – Tošenovjan, Jelínek Stadion Rudolf-Harbig-Stadion, Drážďany • Utkání Open Air

