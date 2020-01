Hovorka o Dynamu: Zavládla spíš anarchie, ale to je už jedno | iSport.cz

Jaké emoce ve vás vlastně zápas v Pardubicích otevřel?

„Nějaké emoce byly, to je jasné. Snažil jsem se je nějakým způsobem ale uhlídat, což se mi i dařilo. Herně to ode mě úplně ono nebylo, ale nevadí, nejde o mě, ale o mužstvo. Hlavní je, že jsme zápas zvládli.“

Toužil jste ukázat, že nejste tak špatný hráč, jak vás Pardubice vykreslovaly?

„Vůbec. Když si tady pár lidí něco vymyslí, to je jejich problém, ne můj. Tady je ten špatný asi někdo jiný, ne Hovorka. Tohle mě vůbec nerozhodilo.“

Ale chtěl jste tady vyhrát víc, než třeba v Olomouci nebo ve Zlíně, ne?

„Chtěl jsem v Pardubicích vyhrát moc. Na druhou stranu kvůli lidem, kteří tady chodí na hokej, mi je líto, co se kolem klubu děje. Chtěl jsem ale vyhrát za Kladno. Hrajeme o každý bod, jde nám o play off a my ten zápas zvládli, což mě moc těší.“

Z Pardubic šly zprávy o tom, jak jste dobrý hráč do vítězné kabiny, zato když se prohrává, spíš ji rozkládáte. Máte motivaci ukázat, že to tak není?

„Nepotřebuju nic dokazovat. Vím, jaký jsem. V minulé sezoně se to ukázalo, nebo aspoň si myslím. Pardubice na tom byly špatně, my, pět nejstarších, jsme si to sebrali pod svoje křídla a nakonec se Dynamo zachránilo. Teď tady spíš zavládla taková anarchie. Ale to je už jedno, jsem na Kladně a jde to mimo mě, zajímají mě už jen naše výsledky.“

Takže boj o desítku?

„Přesně tak, máme vyšší cíle. Chceme hrát o play off, o šestku. Mít vysoké mety. Hrozně nás žene dopředu, abychom si uhráli play off. Bez něj je to vždycky neúspěšná sezona. Kladno každý podceňuje, když se lidi koukali na kvalitu kádru, říkali, že jsme jasní odpadlíci. Není to pravda. Zápas od zápasu jdeme nahoru.“

Do šestky patříte v tabulce domácích zápasů. Ale když jedete ven, jste většinou poloviční. Tolik vám sedí kladenské úzké rozměry kluziště?

„Myslím, že je to tak. Doma hrajeme úplně jinak, venku působíme někdy až ztraceně, když je tam větší hřiště. Víme, že u nás dovedeme porazit každého, i ty nejsilnější týmy extraligy.“

Je na tom i cenné, že tohle zvládáte bez velké aury Jaromíra Jágra, která kolem něj panuje, když vjede na led?

„Ono je znát už když přijde na střídačku. Nemusí ani hrát, ale máte ho za sebou, poradí, to taky hodně pomůže. Třeba i díky tomu odevzdáte na ledě maximum.“

I bez něj jste porazili Liberec, zvládli zápas v Pardubicích. Potřebujete ho ještě vůbec na ledě?

(usměje se) „No jasně, že ho potřebujeme, chceme, aby se vrátil. Potřebujeme každého hráče, s každým klukem, který se vrátí z marodky, jsme silnější, s ním samozřejmě taky.“