Naštvaný trenér Pardubic po další ztrátě: Co si to vůbec dovolujeme? | iSport.cz

Zase ostrouhaly. Pardubice potřebovaly prohrávat 0:3, aby roztočily dynamo. Proti Kladnu srovnaly na 3:3, ale nakonec padly po prodloužení. Manko na předposlední Litvínov tak pouze stáhly na dva body. „Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, tak už nebudu, protože je to čtvrtý zápas doma, kdy nabídneme soupeři výraznější vedení,“ zlobil se trenér Milan Razým.

Hlavní kouč Pardubic byl plný posledních nezdarů. Především ho štval způsob, jak snadno se Dynamo soupeři vždycky samo nabídne, vykope si hrob a skočí do něj. „O tři góly to bylo s Karlovými Vary, stejně tak s Hradcem, 0:2 s Vítkovicemi a v neděli znovu 0:3 s Kladnem. To už je pro mě nepochopitelné, jak my do těch zápasů vstupujeme. Co si to vůbec dovolujeme takhle doma hrát, před takovým publikem? Jestli si někdo zaslouží pochvalu, jsou to právě naši fanoušci, kteří i za nepřízného stavu kluky povzbuzují a fandí až do konce,“ zlobil se Razým. S Pardubicemi prohrál sedm z osmi zápasů a získal 6 z 24 možných bodů.

„Říkáme si to v kabině a už je to docela ohraná písnička. Řekneme si, jak je důležitý dobrý vstup, ale dopadá to, jak to dopadá. Nedaří se nám dát první gól, a když pak sami prvního inkasujeme, tak zase spadneme dolů. To je prostě špatně, to se nesmí stávat,“ líčil své dojmy z poslední bitvy útočník Jan Mandát. Sám se jednou trefou podílel na srovnání proti Kladnu z 0:3 na 3:3. „A pak jsem tam spálil šanci při akci dvou na jednoho, těch tutovek jsme tam měli více, abychom vyhráli za tři body. Místo toho máme bod, za který ani nemůžeme být rádi, protože jsme chtěli vyhrát za tři, což se nepovedlo,“ mluvil v podobném duchu jako Razým.

Pardubice - Kladno: Mandát v jednoduché pozici srovnal na 3:3

Frustraci z posledního místa tady cítíte poměrně jasně. Ještě větší z toho, že když už to vypadá, jak Dynamo chytá vítr a vypluje ze suterénu, v důležitém zápase si podrazí něčím hloupým nohy. A zase pěkně zpátky. Většinou pardubické začátky vypadají tak, že tým se do soupeře snaží bušit, má tlak, sem tam i nějaké střely. Jenže sok využije obří kiks, pak další a jde do snadného vedení. „Tohle se špatně komentuje. Máme souvislý tlak a jsme u nich, ale dáme soupeři jednu šanci a ten ji využije. Tohle se s námi vleče celý rok a ta hlava už pak také nefunguje, jak by měla, když víte, že máte tlak, ale nedaří se vám dát gól, zatímco ho pak dostanete z nějaký úplný sračky,“ upřímně odvětil Jan Mandát. A to on zrovna není typ, který by pro ostrá slova chodil při pozápasových rozhovorech často. Spíš vůbec. Tohle už prostě s... Štve.

S komunikací v Pardubicích problém ale rozhodně není. „Průběžné si vše vyříkáváme, i po zápase s Kladnem jsme klukům řekli, že chválit je za to nebudeme,“ dodal Razým. A co dál? „V pondělí má tým den volna, aby si to hráči srovnali v hlavách, od úterka musíme k zápasům přistoupit úplně jinak, ať je to doma, nebo venku. Pouštíme soupeře lacino do vyššího vedení, navíc dostáváme čtyři branky v závěrech třetin, jen pár sekund či desetin před koncem. Tam kdyby to měli hráči sežrat... Chybí tam obětavost, musí do toho padnout. Je to všechno stále málo na to, abychom se dotáhli do pole o záchranu a získávali body. Musíme přidat,“ říká pardubický kouč. Čas se jeho partě pomalu krátí.