Adam Polášek: konec ve Spartě! Elitní obránce odchází do Finska | iSport.cz

Už v létě toužil po lukrativní nabídce z některé elitní evropské soutěže. Když ale nic neuspokojilo jeho požadavky, rozhodl se Adam Polášek začít sezonu v Praze. Plácnul si se Spartou. Ta vyšla obránci, který v předešlých třech ročnících hájil barvy Novosibirsku, Soči a Nižněkamsku, vstříc a dohodla se s ním na kontraktu s možností vyvázání v případě zajímavé zahraniční nabídky.

Klauzule ve smlouvě mu umožňovala odchod do 10. ledna. Tři dny před deadlinem se téměř stokilový bek rozhodl tuto možnost využít. Poprvé si vyzkouší finskou ligu, bude hrát za Tapparu Tampere, aktuálně druhý tým tabulky nejvyšší soutěže.

„Adam měl odehrát ještě zápas s Mladou Boleslaví, kde se chtěl rozloučit se sparťanskými fanoušky. Do Finska ale odlétá už ve čtvrtek. On i nový klub chtěli předejít jakékoliv hrozbě zranění, proto se s fandy rozloučí pouze z tribuny,“ popisuje sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Sparta hostí bruslaře dnes od 18:30 hod.

Podle informací iSport.cz klub usilovně pracuje na dalším posílení a náhradě. Aktuálně se řeší návrat Tomáše Pavelky z hostování v Litvínově.

Za pražský klub odehrál Polášek v sezoně všech dosavadních 34 utkání, posbíral v nich 15 bodů za tři góly a dvanáct asistencí. S průměrem dvaceti minut na zápas byl vůbec nejvytěžovanějším hráčem Sparty. Obecně však ve svých výkonech zůstal za očekáváním. Jeho výkony nebyly zdaleka tak dominantní, jako mezi lety 2014 až 2016, kdy v hlavním městě rovněž působil, než nabral směr Rusko.

„Je mi 28 let, rád bych si ještě pár let zahrál v zahraničí, dokud cítím, že na to mám. Neodchází se mi ale vůbec lehce. Sparta mi už dříve přirostla k srdci a v aktuální sezoně se můj vztah k ní ještě prohloubil. Bylo to hezké, dařilo se nám, většinu času jsme strávili na prvním místě tabulky. Takže rozhodně super. Už několikrát jsem říkal, že v kabině na Spartě je skvělá parta a cítím se tu doma, ale je to prostě tak. Z tohoto důvodu se mi neodchází lehce,“ říká Polášek.

Obě strany se rozcházejí v dobrém. „Loučíme se jako přátelé. Adamovi moc děkujeme za pomoc v půlce sezony. Myslím, že mohu mluvit za všechny lidi v organizaci i kabině, že mu přejeme hodně štěstí. Zůstáváme dál v kontaktu a uvidíme, kam budou směřovat jeho kroky. Třeba se znovu ve Spartě setkáme,“ nechává otevřené dveře Hlinka.

„Určitě bych se chtěl do klubu v budoucnu vrátit. Říkal jsem to už před mým příchodem v aktuální sezoně. Sparta pro mě bude vždy v Česku číslo jedna,“ dodává obránce, který si v minulosti zahrál na mistrovství světa i olympijských hrách.

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 34 16 9 1 8 118:85 67 2. Liberec 31 19 4 1 7 103:78 66 3. Plzeň 32 17 2 6 7 109:84 61 4. Brno 34 15 3 5 11 105:100 56 5. Třinec 32 15 3 3 11 103:83 54 6. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 7. K. Vary 34 13 5 3 13 117:97 52 8. Zlín 34 13 3 3 15 104:100 48 9. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 10. Kladno 34 11 3 5 15 81:109 44 11. Olomouc 34 10 4 4 16 77:97 42 12. Vítkovice 33 7 6 4 16 80:114 37 13. Litvínov 33 9 2 4 18 90:114 35 14. Pardubice 34 8 1 7 18 76:115 33 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup