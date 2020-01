Jágr se těší na novou střechu na starém stadionu. Kladno využije déšť | iSport.cz

Kladenský hokejový stadion bude mít v roce 2021 novou střechu. Budovu čeká i oprava pláště včetně zateplení. Práce začnou příští rok na jaře po skončení hokejové sezony, hotovo by mělo být do začátku té další. Náklady dosáhnou podle odhadů 150 milionů korun, tendr vypíše město na jaře, řekl na dnešní tiskové konferenci kladenský primátor Dan Jiránek (ODS). Na stadionu hrají nejvyšší domácí soutěž extraligu Rytíři Kladno.

„Máme, dá se říci, nejstarší stadion. Byl postavený v roce 1959,“ uvedl majitel kladenského hokejového klubu Jaromír Jágr a dodal, že je rád, že město k opravě střechy přikročilo. Stadion slouží i několika stovkám mladých hráčů, využívají jej i rekreační hokejisté.

Konstrukci stadionu nyní hlídají speciální čidla z buštěhradského ústavu UCEEB Českého vysokého učení technického. Když napadne větší množství sněhu, musí jej ze střechy odklidit horolezci.

Podle primátora se kromě střechy budou měnit i okna, elektrické rozvody, osvětlení a vzduchotechnika. Dešťová voda ze střechy bude svedena do nádrží, ze kterých ji město bude brát například na zalévání. Výroba komponentů pro střechu a plášť by měla začít po vyhodnocení tendru ještě letos, aby příští rok na jaře mohla rovnou začít přímo instalace a nedocházelo k prodlevě.

Tréninky hokejistů se v době prací přesunou na druhou kladenskou ledovou plochu. V případě, že by hrozilo, že se práce zpozdí, lze podle Jágra podobně jako při opravě před několika lety domluvit, aby Rytíři hráli například prvních deset zápasů extraligy venku a nikoliv na domácím ledě.

Město plánuje i další etapy rekonstrukce a modernizace stadionu. Upraven má být interiér haly i zázemí pro hráče a počítá se též s vytvořením nového patra nad severní tribunou. Východní tribuna i po přestavbě zůstane na stání pro domácí fanoušky. Celkově má kompletní modernizace stadionu stát přes 600 milionů korun.

Vedení města před volbami v roce 2014, kdy v čele města stál Dan Jiránek, nechalo opravit střechu provizorně, už tehdy počítalo, že oprava vydrží zhruba pět let. Do stadionu tehdy investovalo přibližně 30 milionů korun, například do výměny sedaček či úpravy zázemí.

V listopadu 2016 tehdejší kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) řekl, že by stavební práce na opravě střechy měly začít v roce 2017 nebo 2018, v únoru 2018 oznámil odložení plánované rekonstrukce na další rok. Jako důvod uvedl lepší načasování zahájení prací. Od podzimu 2018 vede město opět Jiránek.

Loni vedení města rozhodovalo o rozsahu opravy stadionu, řešilo, zda opravit střechu nebo udělat kompletní obnovu. Proto prověřovalo možnost i dotací, které ale zatím nezískalo, proto přikročilo k rozdělení rozsáhlé modernizace na etapy. Město na její uskutečnění zřejmě využije úvěr. Kladno má letos hospodařit s částkou 1,7 miliardy korun.