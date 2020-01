Jágr: Všichni si myslí, že jsem jediný, kdo chce zavřít ligu. To je nesmysl! | iSport.cz

Jak to s vámi aktuálně zdravotně vypadá? Je možné, že nastoupíte už v pátek proti Plzni?

„To slíbit nemůžu. Začal jsem trénovat s mužstvem, byl jsem na dvou trénincích. Ale pět týdnů mimo je hrozně dlouhá doba. Byl jsem za profesorem Kolářem, který mi říkal, že už to je zahojený. Další věc ale je, že jsou tam jizvy a že mě to bude prostě bolet. A já si musím zvyknout na bolest, kterou jsem předtím nikdy necítil. Takže to je jedna věc.“

A ta druhá?

„Že v mých letech jít po pěti týdnech hrát nebo jenom začít trénovat je hrozně obtížný. Takže se necítím komfortně na ledě, to vůbec ne. Jsem zastáncem toho, že je jedno, jestli jsem majitel nebo ne. Mělo by hrát dvacet nejlepších hráčů. A pokud já nebudu mezi dvaceti nejlepšími, tak nenastoupím. To by byl absolutní nesmysl.“

Takže konkrétní datum v hlavě nemáte?

„Nic neslibuju. Uvidíme, jak se budu cítit, začal jsem trénovat. Další věc je, jak na tom budou spoluhráči. Jestli i tam nebude nějaké zranění, v tom případě by se to mohlo vhodně doplnit. Ale teď vám přesně neřeknu, jestli budu nebo nebudu hrát v pátek nebo v neděli.“

Bolí vás to hodně?

„Když jsem byl poprvé za profesorem Kolářem, tak mi byly řečené dvě věci. Že to je individuální a stejné zranění měli i Dominik Hašek nebo Petr Čech. Hašek byl mimo tři měsíce, Petr Čech byl za tři týdny zdravej. Všechno je tedy individuální. Jsem sice podle Pavla Koláře zdravej, ale bolest pořád cítím při osobních soubojích, na kterých mám založený celý hokej. Už někomu těžko ujedu. Při osobních soubojích se pořád cítím silný, ale hlavně při těch mě to bolí. Takže uvidíme.“

Rytířům se relativně daří, takže nejste pod takovým tlakem, abyste nastoupil co nejdříve?

„I kdyby tlak byl, stejně bych nemohl hrát. Když už budu aspoň trochu moct, rád se vrátím do sestavy. Je pravda, že výsledky jsou docela dobrý. Jsem na hráče hrdý a pyšný. Pár utkání se nám nepovedlo, ale byla spoustu zápasů, kdy jsme výsledky vyloženě vybojovali a toho si cením nejvíc.“

Budete pak muset být opatrnější při hře?

„Je to něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Předtím jsem měl poraněný tříslo a věděl jsem, že do třech týdnů budu v pohodě. Znal jsem, jaký to má progres. Že nejdřív si dáš volno, pak pomalu začneš posilovat a víš, že ta bolest zmizí během tří týdnů. S natrženými přitahovači je to něco jiného a pro mě něco novýho. Jakmile si dám větší zátěž a jdu do maxima, cítím bolest. Je to nepříjemný.“

Jaké jsou pro vás poznatky ze střídačky?

„Už jsem na ní hodně stál minulou sezonu, kdy jsem byl zraněný. Má to svoje pro a proti. Výhoda je, že se raduješ s každým naším gólem a já ho slavím, jako kdybych ho dal já. A nevýhodou zase je, že to nemůžeš na ledě ovlivnit, ale to se nedá nic dělat.

Jak sledujete aktuální dění okolo možného uzavření extraligy? Zrovna dneska kvůli tomu měli tiskovou konferenci hráči, kde s tím vyjádřili nesouhlas.

„Já nevím, kdo to řekl, nebo napsal, že jsem pro uzavření ligy. Řešili jsme tam jen jednu věc, která byla podle mého hodně vytržená z kontextu. Já předně nesouhlasím s financováním sportu jako takového, nejen hokeje, ale celkově sportu. Myslím si, že to nemá dlouhou budoucnost, protože vše je založené na dotacích a darech od sponzorů. Sport si sám na sebe nevydělá.“

Takže z toho máte obavy?

„Jen se bojím toho, aby to nebyla nafouknutá bublina a jednoho dne, jakmile nepřijdou dotace, nebo sponzor nebude vydělávat takové peníze, aby dal dar, tak sport najednou nebude. Nebo kluby zaniknou. A nebude to poprvé, kdy jsem toho svědkem. Podívejte se na kluby jakou třeba hokejová Slavia. Patnáct let nazpátek vyhrávala tituly v extralize, měla neskutečné mužstvo. A dnes? Mají problémy sehnat peníze, hrají s minimálním rozpočtem. Nebo Chomutov, to je to samé. Já se jen bojím toho, aby to nepotkalo daleko víc klubů najednou. Že to pořád nějak funguje, to je jedna věc, ale já si nemyslím, že je to zdravě nastavený. To však mluvím o sportu celkově tady v České republice.“

Takže tomu by uzavření prospělo?

„To je otázka, nad kterou tady můžeme sedět a debatovat hodiny. Záleží pak i na tom, kolik tady bude lidí, protože co člověk, to názor. A já ho vyjádřil jen za sebe. Pořád slyším, že nemáme mládež, že nejsou děti, že naše mládež není schopná hrát. A pak také z druhé strany vidím, že většina hráčů z finské dvacítky hraje ve Finsku nejvyšší soutěž, zatímco tady nehraje extraligu skoro nikdo. A tyhle týmy se pak potkají na šampionátu. Jsou názory, že jsme neměli na mistrovství absolutně šanci. Ale my jsme porazili Rusáky, jedno jakým způsobem, uhráli jsme bod s Amerikou, což by mělo být mužstvo na úplně jiné úrovni. Nevěřím tomu, že pár kluků by se nenašlo, kteří by tu extraligu mohli hrát. Věřil jsem tomu, že kdyby se to rozšířilo třeba na šestnáct týmů, tak ti mladí hráči dostanou daleko větší šanci. Ale to je pouze můj názor. Pořád věřím tomu, že pokud se tady v republice zlepší podmínky a trenéři v mládežnickém hokeji budou lépe zaplacení, aby to mohli dělat nejen hodinu dvě denně, ale i třeba tři čtyři, tak láska dětí k hokeji pořád je. A že je to pak jen o tom trénování.“

Opravdu?

„Věřím tomu. Je daleko menší konkurence, než byla dřív, to jo, ale pořád věřím našim dětem, že tu lásku v sobě najdou. I když situace je jiná, než byla v naší době. Je ale prostě jiná doba, nemůžeme se vracet zpátky, to nejde. Žáci ale každopádně potřebují učitele, dobře placené učitele. Je jedno, kolik budeš mít talentovaných dětí, když u nich nebude dobrý učitel, stejně nikoho nevychová. Stejné je to s trenéry. Jde o to, že některé peníze dostávají třeba hráči, kteří si je až tak nezaslouží. A ty peníze by mohli dostat trenéři, kteří by strávili více než jednu hodinu na zimním stadionu. Tak to vidím já. Jestli se pletu, je to možné. Jsem ale přesvědčený o tom, že je tady spousta kluků, kteří chtějí. Vidím to i na našem týmu. Samozřejmě ne všichni, ale máme tam spoustu kluků, kteří udělali ohromný pokrok jen díky tréninku. I to, jak jsme na tom teď v extralize, je pro mě důkaz. Nemyslím, že by nám někdo vůbec dával šanci, že budeme schopní bojovat. Všichni si mysleli, že budeme mít ztrátu dvaceti bodů s takovým mančaftem, divili se, proč si tam necháváme hráče, kteří hráli ve druhé lize, tvrdili, že neumí hrát. Já si to nemyslím. A jsem rád, že kluci mi v tom pomohli a dokazují, že jsou schopní porážet jakékoliv mužstvo.“

Když se vrátíme k tématu uzavření, vám jako majiteli by to tedy pomohlo? A zlehčilo situaci?

„Ještě jednou: myslím si, že se teď každý se soustředí na jednu věc, byl napsaný jeden článek… Bylo vložené moje jméno a všichni si myslí, že já jsem jediný, který chce uzavřít ligu. To je absolutní nesmysl. Jde o to, že jsem řekl svůj názor, protože pořád slyším, proč je český hokej horší a horší… Takže ještě jednou: Pořád věřím, že mladé máme, akorát by se mělo více investovat do trenérů. Aby si nehledali jiná místa, ale aby trávili více času s hráči. Nejenom na ledě, ale i mimo. Dřív to s námi dělali rodiče, kteří ale momentálně třeba nemají čas, takže by to na sebe měli vzít právě trenéři. Aby s nimi šli hodinu dvě dělat nejrůznější aktivity mimo led. Tím se pak můžeme vyrovnat zahraničí. No a další věc, o které už jsem taky mluvil, je to, že celkově financování sportu není správně ani zdravě nastavené… To je můj osobní názor.“

Mluvíte z vlastní zkušenosti?

„Vím, co všechno je potřeba k tomu, aby člověk vůbec nějaké peníze sehnal. Aby klub fungoval. Je to šílený a někdo, kdo to nedělal, si to vůbec nedokáže představit. Kolik lidí vůbec musíš oslovit, abys nějaké peníze sehnal. Moc dobře víme, že sport si sám na sebe nevydělá. Ne všichni mají takové zázemí jako Sparta nebo Liberec. Ty mají ohromné výhody. Já tady ale nefňukám, že mají lepší podmínky, protože mají krásné haly, kde chodí patnáct tisíc lidí. Jenom upozorňuju, že stejnou soutěž musejí hrát i kluby, které nemají takové podmínky.“

Jaký máte názor na to, že by se liga uzavřela během rozehrané sezony?

„Já si myslím, že to vůbec není téma dne. My jako Kladno jsme navíc noví v extralize. Takže u všech jednání, která probíhala poslední tři roky nebo i pět, jsme nebyli. To je jedna věc. Druhá věc je, že majitelé nevlastní extraligu. Majitelé tedy investují velké peníze do chodu klubu, o lize ale rozhoduje úplně někdo jiný. To je stejné, jako kdybys byl majitel firmy, a někdo jiný říkal, co by se mělo dělat, kam půjdou peníze, co se bude s firmou dělat. To si nemyslím, že je férové a že by to tak mělo být. Ten produkt si navíc sám na sebe nevydělá.“

Jak z toho ven?

„Může se zlepšit zázemí, aby na zimáky začalo chodit ještě víc lidí, ale to je taky problém. Sami vidíte, jak dlouho trvalo, než jsme se dohodli na rekonstrukci zimáku, který stojí od roku 1959. Je v něm zima, takže je velice obtížné nalákat fanoušky. Navíc se musí hrát výborný hokej. Takže ano, jsou věci, které se dají zlepšit, ale stejně nevěřím, že v našem státě je velká šance, že si sport sám na sebe vydělá.“

Rekonstrukce stadionu by měla začít v dubnu roku 2021. Neohrozí to rozjetou soutěž?

„Doufáme, že se všechno stihne v první etapě během šesti měsíců. Zaprvé nevíme, jaká se bude hrát v tu dobu tady na Kladně soutěž, i když doufáme, že pořád budeme v extralize. Ale pokud by se to nestihlo během šesti měsíců, tak se samozřejmě musí požádat o přesunutí domácích zápasů, že bychom začínali venku. Ale to jsme zažili už jednou před pěti lety, kdy se opravovala střecha zimáku.“

Kladenský hokejový stadion bude mít v roce 2021 novou střechu • Foto ČTK