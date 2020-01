Bukarts o venkovní sérii: Kdo jiný to měl? Soupeři mají velkou kvalitu | iSport.cz

Přišlo mi, že v zápase jste byli dvě třetiny pod sparťanským tlakem a až ve chvíli, kdy vám teklo do bot jste znenadání byli schopni Spartu zatlačit.

„Neřekl bych, že jsme byli pod nějakým zdrcujícím tlakem ze strany Sparty. My plnili taktické plány, které jsme si do utkání dali. Plnili jsme strategii hrát dobře zezadu, zodpovědně zónově bránit a snažit se nepouštět Spartu do nějakých brejkových situací. A naopak se do protiútoků snažit dostávat. Nechali jsme jim kontrolu nad pukem, protože proritou byl kvalitní návrat do defenzivy.“

Zajímavým prvkem byla i powerplay, kterou jste použili už tři minuty před koncem, což není úplně zvykem. Je to věc, kterou trénujete cíleně?

„Ne, nijak zvlášť se na to nesoustředíme, teď to jen vyplynulo ze situace. Prohrávali jsme o gól a trenéři cítili, že by to mohlo vyjít. Myslím, že v sezoně už jsme asi tři branky v této situaci vstřelili, takže jsme to prostě riskli. Bohužel to nevyšlo.“

Z posledních šesti zápasů máte jen jedno vítězství. Je atmosféra v kabině nyní na bodě mrazu?

„Nevím, my tohle moc neřešíme, nepočítáme nějaké série, když vyhráváme, ani když prohráváme. Jediné, o co se snažíme je vždy vyhrát následující hokejový zápas, o nic víc nejde.“

A atmosféra v týmu?

„Je třeba si uvědomit, že posledních sedm zápasů jsme hráli venku. A navíc proti soupeřům, kteří mají opravdu velkou kvalitu. O tom není pochyb. Kdo jiný v extralize to zatím měl? Nevzpomínám si. Je opravdu těžké tyto zápasy vyhrávat. Snažíme se o to, to je jasné, ale los k našemu týmu byl opravdu nemilosrdný. Po fyzické stránce, a především po té psychické je to pro nás velice náročná šňůra zápasů. Musím říct, že se teď hodně soustředíme na nacházející duely, které nás čekají na domácím ledě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:21. Říčka, 37:09. Řepík, 39:14. Říčka, 49:33. Vitouch, 58:03. Košťálek Hosté: 14:11. Roberts Bukarts, 35:23. Š. Stránský, 50:15. Indrák Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, Rousek, Pšenička – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Výtisk, Trška, Štencel, D. Krenželok, Kvasnička, R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš – Schleiss, Š. Stránský, Indrák – Dej, R. Veselý, Mallet – Razgals, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Hradil, Šindel – Hlavatý, Špringl Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 064 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 36 17 10 1 8 126:90 72 2. Liberec 32 20 4 1 7 108:80 69 3. Plzeň 33 18 2 6 7 112:85 64 4. Brno 35 16 3 5 11 107:101 59 5. Třinec 33 16 3 3 11 107:85 57 6. M. Boleslav 34 14 5 5 10 98:83 57 7. K. Vary 35 13 6 3 13 120:99 54 8. Zlín 35 13 3 3 16 106:104 48 9. Mountfield 34 12 4 4 14 83:86 48 10. Kladno 35 11 3 5 16 82:112 44 11. Olomouc 35 10 4 4 17 78:99 42 12. Vítkovice 34 7 6 4 17 83:119 37 13. Litvínov 34 9 2 5 18 92:117 36 14. Pardubice 35 8 1 7 19 78:120 33 Generali Play-off

