Díváme se hlavně dolů, přiznává Výtisk. Vítkovice čeká návrat domů | iSport.cz

Opět vedení, opět porážka. Jak jste utkání viděl?

„Dobře jsme do něj vstoupili, ale dlouho nám to nevydrželo. Za stavu 3:1 jsme srovnali na 3:3, ale nesmí se nám stávat, abychom to tady začátkem třetí třetiny rychle ztratili. Je to škoda, protože aspoň nějaké body jsme mohli urvat, ale zase nemáme nic…“

Věřili jste po vyrovnání na 3:3, že zápas můžete vyhrát? Přeci jen domácí do té doby jasně dominovali.

„Ještě jsme měli pauzu, mohli jsme spočnout a nachystat se do třetí třetiny. Ale jak jsem říkal, neudrželi jsme to a zase nemáme ani bod.“

Hodně jste propadali v defenzivě, Boleslav jste často pouštěli do brejkových situací. Proč tomu tak bylo? Dolehla na vás únava z pátečního náročného utkání na Spartě?

„To nevím. Spíš to byly taktické chyby. Prostě neudržíme koncentraci po celých 60 minut, abychom hráli dobře zezadu. Začneme dobře, ale pak uděláme chyby. Nevím, jestli to nějak podceníme a pak nám to tam napadá. Vždycky se nám tam objeví nějaká okénka a soupeř nám to vždycky potrestá. Kdybych věděl proč, tak to neděláme, ale nevím.“

Za Boleslav naskočil poprvé Justin Peters, který naposledy chytal na začátku listopadu. Připravovali jste se na něj nějak speciálně?

„Ani ne, nějak jsme to neřešili. Soustředíme se na každý náš zápas a je to spíš o nás, než o tom, kdo chytá na druhé straně.“

Na ledě Mladé Boleslavi jste ukončili sedminásobnou venkovní sérii. Máte z ní čtyři body, což je asi daleko od spokojenosti, že?

„Tak určitě, spokojenost není. Kdybychom byli spokojení, tak je to hodně špatné. Teď máme zápasy doma a musíme bojovat.“

V pátek vás hned čeká důležitý zápas proti předposlednímu Litvínovu…

„ Pro nás je každý zápas důležitej. V každém musíme sbírat body, takže pro nás budou důležité asi všechny zápasy do konce sezony.“

Na poslední Pardubice máte náskok čtyř bodů, na desáté Kladno ztrácíte sedm. Koukáte spíš pod sebe, nebo vyhlížíte ještě postup do předkola?

„Díváme se hlavně dolů. Nahoru je to sice kousek, ale dolů je to stejný, takže se soustředíme hlavně na to, abychom začali sbírat body. Zápasy nejsou špatně rozehrané, nehrajeme špatně, ale body nemáme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:29. R. Zohorna, 11:59. Hrbas, 29:45. P. Kousal, 41:52. Bičevskis, 45:27. Lunter, 52:45. P. Kousal Hosté: 05:44. Trška, 32:04. R. Veselý, 33:35. Dej Sestavy Domácí: Peters (Krošelj) – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Vondrka (C) – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Výtisk (C), Trška, Štencel, L. Kovář, Kvasnička, R. Černý, D. Krenželok – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Razgals, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3256 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 36 17 10 1 8 126:90 72 2. Liberec 32 20 4 1 7 108:80 69 3. Plzeň 33 18 2 6 7 112:85 64 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 35 16 3 5 11 107:101 59 6. Třinec 33 16 3 3 11 107:85 57 7. K. Vary 35 13 6 3 13 120:99 54 8. Zlín 35 13 3 3 16 106:104 48 9. Mountfield 34 12 4 4 14 83:86 48 10. Kladno 35 11 3 5 16 82:112 44 11. Olomouc 35 10 4 4 17 78:99 42 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 34 9 2 5 18 92:117 36 14. Pardubice 35 8 1 7 19 78:120 33 Generali Play-off

