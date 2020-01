Jágr se pár střídání šetřil. Řekl jsem mu, ať si odpočine, smál se Vampola | iSport.cz

Šest zápasů, pět vítězství. Petr Vampola se do Kladna vrátil na střídavý start z prvoligové Slavie. Ale pro tým znamená víc než maskota pro štěstí. I když se on ani další dinosaurus Jaromír Jágr bodově neprosadili a nevyužili minutovou přesilovku pěti proti třem, byli to oni, kdo si proti Brnu zprvu vytvářeli tlak a trochu rozvrzaný tým tak rozhýbali. „Měli jsme větší chuť a hlad,“ shrnul 37letý útočník. Rytíři minulou neděli otočili zápas na Spartě, Kometa byla posledním celkem, s nímž v tomto ročníku nebodovali. Vítězství 5:1 znamená první výhru nad tímto soupeřem v extralize od října 2013. Rozhodlo se o ní v závěrečné třetině.

Nad Kometou vyhráli Rytíři po šesti a půl roce. Co tomu říkáte?

„No tak, ono bylo Kladno dlouho v první lize, takže asi proto. Ale zlomilo se to ve třetí třetině. Měli jsme asi větší hlad a větší chuť. I štěstíčko se k nám přiklonilo. Kometa hrála výborně, dvě třetiny nás i trochu přehrávala, ale šli jsme si za tím bojovností.“

Na Spartě jste dali osm branek, Brnu pět. Co vám dopomáhá k tomu, že takové zápasy zvládáte?

„Proti tak výborným týmům se to lámalo hlavně týmovostí. Oni mají víc dobrých hráčů. Tomáš Plekanec, Martin Erat, Ondra Němec. Kvalitní tým, těžkej zápas. Ale plnili jsme, co jsme si řekli, a vyšlo to. Dali jsme první gól, museli to otevřít. Dovolím si říct, že kdyby ho vstřelili oni, dopadlo by to asi jinak. Takhle se nám hrálo určitě líp. Takže bych to shrnul, že Kladno se mnou šest zápasů, pět výher. A to je asi všechno.“ (směje se)

Co vám blesklo hlavou, když jste ve druhé třetině nevyužili minutovou převahu pěti proti třem?

„Povídá se, že když tým nepromění, většinou nevyhrává, ale my jsme nad tím moc nepřemýšleli. Šli jsme do třetí části s tím, že to chceme zvládnout, urvat nějaký bod. Máme tři, takže paráda.“

Nebyl krizový okamžik, když Jaromír Jágr předtím vynechal tři střídání a naskočil vlastně až na tu přesilovku?

„Říkal jsem mu, ať si trošku odpočine, že to tam za něj odtáhnu, aby si orazil a byl čerstvější na závěr. (usmívá se) Ale on sám ví, co je pro něj nejlepší. Oddechnul si a pak už byl zase platný pro tým. Tři body jsou doma a povedlo se.“

Shora to vypadalo, že vám při přesilovce něco od plic povídal…

„Ne. Na zimáku byl hluk, říkal, že se mám víc vytáhnout na modrou čáru. Neměli jsme ani čas pět na tři trénovat, spíš jsme se domlouvali za chodu. Je to takové rozhárané, dlouho jsem tady nebyl. Spíš jsme si povídali, jak to chceme sehrát. Jarda to má nastavené stejně jako já. Nechceme prohrávat, záleží nám na tom, abychom tyhle zápasy zvládli, protože se dá říct, že teď se láme soutěž.“

Překvapuje vás, jak tým šlape?

„Teď jsem se trefil do top týmů, ať je to Brno, Sparta, čeká nás Plzeň. Sám jsem měl trošku strach, jak to budu zvládat, a jsem rád, že je to tady jako minulou sezonu. Hrajeme jako tým, vládne dobrá nálada. Před tréninkem nebo po zápase je pořád v kabině prdel a to si myslím, že taky rozhoduje. Užívám si to a samozřejmě myslím i na Slavii.“

