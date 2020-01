Pardubice zbrojí na záchranu, ve hře je Vondrka! Co Bartošák či Zohorna? | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Michal Vondrka by se z Mladé Boleslavi mohl přesunout do Pardubic • Barbora Reichová (Sport)

AKTUALIZOVÁNO | Pardubická sezona stála hodně peněz. Pokud nebudete brát za výsledek poslední místo a odvolání generálního ředitele Martina Sýkory bez odstupného, k ničemu to nevedlo. Podle informací deníku Sport ale klub chystá další velké investice do záchrany sezony. Během víkendu by měl představit minimálně jednu velkou posilu. Sen v podobě návratu Tomáše Zohorny zatím nedopadne. Velký zájem měly o Patrika Bartošáka. Nakonec ale v neděli na Spartě by měly představit nového útočníka.

Nejpravděpodobnější je, že by se na východ Čech mohl z Mladé Boleslavi přesunout Michal Vondrka. Odchod kapitána se řeší delší dobu, on pro iSport.cz před týdnem prohlásil, že jde jen o spekulace a soustředí se na hokej v Boleslavi. Nicméně tahle věc byla pořád živá. Pro Pardubice by se mohl stát klíčovou postavou v boji o záchranu. Další možností posílit útok by mohl být návrat Tomáše Zohorny, který v Chabarovsku od prosince nehraje kvůli zánětu slepého střeva. V rozhovoru pro sports.ru říkal, jak od půlky ledna bude zase připraven Amuru pomoci v KHL: „Po operaci musíte odpočívat čtyři týdny, pak můžete začít trénovat. Takže doufám, že v lednu Chabarovsku ještě pomůžu.“ Jenže vykoupit hráče ze smlouvy v KHL je hodně složitá věc.

Dál se Pardubice zajímaly i o Patrika Bartošáka. Bývalý reprezentační gólman přerušil kariéru v Třinci kvůli psychickým problémům, které řešil alkoholem. Teď se postupně dostává zpátky do gólmanské formy. Nejdřív chodil na led s vítkovickou juniorkou, teď má za sebou tréninky pod Petrem Jarošem v Jihlavě. Plánuje, že ještě v téhle sezoně půjde do branky. Jeho preference jsou jasné: „Mým přáním je jít do zahraničí. Záleží, zda bude mít někdo zájem, nebo potřebu doplnit stav,“ uvedl Bartošák v rozhovoru pro iSport.cz. Jeho celou zpověď čtěte ZDE>>>

SE SIMONOU: Bartošák trénoval děti. Já v mládí málem skončil, usmíval se

Na druhou stranu, úplně nevyloučil ani možnost zůstat v Česku. „Samozřejmě že i extraliga by byla super. Ale právě teď je mým jediným cílem dostat se zpět do někdejší formy, na čemž s Petrem Jarošem a vůbec celým týmem Dukly pracujeme,“ vykládal na začátku týdne. Ten je pryč, tím pádem i další čas v Jihlavě. Do Třince by se Bartošák vracet neměl, Vítkovice taky nejsou ve hře, protože tam branka patří Miroslavu Svobodovi.

„Nové vedení Pardubic by o něj hodně stálo,“ řekl pro iSport.cz zdroj, který má přehled o dění v klubu. „Patrik je plný elánu a těší se zpátky do hry, chtěl by znovu chytat ještě v této sezoně,“ mluvil o Bartošákových plánech i jeden z agentů Vladimír Vůjtek. Hodně tak záleží, jestli brankář bude spíš dál čekat na zahraničí, nebo dá zelenou lákání z Česka. Moc dalších míst v extralize totiž nenajdete, většina klubů má ustálenou brankářskou dvojici. V Pardubicích přestal chytat Ondřej Kacetl a v posledních zápasech nastupoval jako jednička Pavel Kantor, který mu původně měl přijít hlavně krýt záda. Bartošák by se Pardubicím hodil.

Finanční injekci pro posily na závěr sezony by Dynamo mohlo získat hlavně díky vazbě nového člena představenstva na miliardáře Petra Dědka. Úspěšný podnikatel je podle magazínu Forbes 65. nejbohatším Čechem za rok 2019 a jeho majetek by měl přesahovat 3 miliardy korun. Staví logistické parky pro Škodu Auto, pořádá největší golfový turnaj v Česku a vlastní i televizní kanál Golf Channel, který má dosah v Česku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Dědek se i přihlásil do výběrového řízení na nového spolumajitele klubu, které vypsala pardubická radnice.