Kouč Jaroš: Bartošák dělá správné kroky, vrátíme ho zpátky na scénu | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Váš klient nechytal mistrák deset týdnů, v jakém stavu je jeho kondice a celková připravenost?

„Je na tom velice dobře. Jen první dva dny u nás mu daly fyzicky zabrat, to se skoro nemohl postavit na nohy, což ovšem bylo dané jeho pílí od samého začátku. Paťase to tu bavilo od prvního dne, bylo na něm vidět, že je pozitivní a že má z naší práce radost. To pro mě osobně byl klíčový moment, potřeboval jsem mít zpětnou vazbu v tom, že ho to vzalo za srdce. Jeho snaha makat byla očividná a upřímná.“

Pracujete na všeobecném zdokonalování, aplikujete i speciální cvičení?

„Děláme všechno. Potřebovali jsme doladit kondičku, rychlost, zpevňujeme svaly, aby se nevyskytly problémy se zády, což u brankářů vždycky hrozí. Cvičení jsou komplexní, od dorážek přes vyjetí zpoza brány, tečované puky, zakrytý výhled. Makáme tak, aby ve chvíli, kdy přijde konkrétní pracovní nabídka, byl co nejlépe připravený.“

Zmínil jste práci na kondičce, jak ho vidíte po psychické stránce?

„Nevnímám u něj žádný problém. Jsme lidi a ti chybují, to ví každý z nás. Málokdo je však ochotný si přešlapy přiznat. Kdo to dokáže a zapracuje na jejich odstranění, má velkou šanci, že vše bude znovu takové, jak má být, a dostane se zpět tam, kam potřebuje. Patrik dělá správné kroky.“

Pobavili jste se privátně o jeho posledních těžkých týdnech?

„Popravdě řečeno ne. Z hlediska toho, aby se co nejrychleji dostal do pohody, to není úplně podstatné. Zásadní je, aby věřil tomu, že všechno, co děláme, má smysl. Aby to mělo náboj, potěšení, vzájemnou důvěru mezi sebou, a to tam je. Máme za sebou dva a půl týdne společné práce, jsme na správné cestě a budeme pokračovat tak dlouho, jak dlouho to bude potřeba.“

Máte z Bartošáka pocit, že ho mrzí promrhané měsíce a hozené vidle do jeho kariéry?

„Každý, kdo se dopustí chyby, tak jí lituje. Důležité je vrátit se zpátky na správnou kolej. Život jde dál, má malé dítě, přítelkyni, to všechno mu hraje do karet. Kariéru měl rozjetou velice slibně, byl v systému NHL, pak se vrátil do Vítkovic, výbornými výkony si vydobyl národní tým, čímž je zřejmé, že na nejvyšší scénu patří. A já si jsem jistý, že ho na ní znovu uvidíme.“

Přestupové uzávěrky v Evropě se blíží, zvládne se dostat do potřebné pohody včas?

„Jsem o tom přesvědčený. Podstatné je dostat se do potřebné kondice, do takové formy a pohody, která Paťasovi řekne, že může jít do akce. Jakmile to sám ucítí, bude to ta správná chvíle.“

Láká ho prvoligová Jihlava třeba jen na malý záskok?

„Otevřeně říkám, že jsme mu tu možnost dali. Z naší strany pomocná ruka je k dispozici. Jednoznačně.“

Sám preferuje cizinu…

„Záleží samozřejmě na místě. Máte lepší místa i horší. Těžko nyní jednoznačně říci, zda by pro něj byla lepší česká extraliga nebo cizina.“

Asi málokdo by řekl, že jednou uvidí Patrika Bartošáka, jak během rozjeté sezony vylepšuje styl desetiletým, dvanáctiletým dětem. Měly z toho velký zážitek, že?

„To tedy. Děti byly nadšené, po naší hodině s Patrikem se samy ptaly, jestli se na ně přijde podívat, a já se jich zeptal, co by řekly tomu, kdyby mezi ně přišel jako jeden z trenérů. A byli nadšení, přivítali ho potleskem, slíbil jsem jim společné focení, aby měly hezkou památku. Paťasův přístup byl naprosto perfektní, ukázal jim spoustu užitečných věcí, všechno klaplo, jak mělo.“