Gól rukou? Ne, byla to hokejka, říká Kašpar o kuriózní trefě | iSport.cz

„Byl jsem si jistý, že to bude platit,“ měl jasno Kašpar. „Neměl jsem pocit, že by to bylo nad břevnem.“ Že se trefil ze vzduchu hokejkou, respektive „štýlkem“, měl jasno. I v reálu navíc bylo jasně slyšet cinknutí o hokejku. „Rukavicí to nebylo, bylo to hokejkou,“ potvrdil litvínovský útočník.

V polovině zápasu Kašpar vyrovnával na 2:2. Vítkovice před tím zahodily dvě přesilové hry. A při další se po Kašparově trefě nechal Dominik Lakatoš nesmyslně vyprovokovat a pěstí praštil Michala Trávníčka do obličeje.

„Vyrovnání nebylo nic příjemného, ale bylo to dva dva,“ líčí vítkovický útočník Rastislav Dej. „Gólman nás držel, zavřel to a spoustu šancí po našich chybách chytil. Psychika roste s výkonem. Víme, kde jsme v tabulce a musíme se zkoncentrovat na každé střídání. Nesmíme dělat základní chyby, které Litvínov naštěstí nepotrestal. Bylo tam spousta šancí z prostoru, který máme mít pokrytý. Když jsme tohle eliminovali, byly z toho brejky a padly i góly. Když odskočíme na gól dva, tak je psychika hned vidět.“

Dvě trefy v závěru druhé části Vítkovice znovu vrátily do hry. A Litvínov se ani přes snahu a několik nebezpečných závarů k bodům nedostal. Zůstal předposlední s bodovým náskokem před Pardubicemi. „Chtěli jsme bodovat, bohužel nám Vítkovice odskočily a my se musíme soustředit na další zápasy,“ pokrčil Kašpar rameny. „Je to těžké, musíme z té díry nějak vylézt. Jsou části zápasu, kdy hrajeme hodně dobrý hokej, jako tady v první třetině, ale vidíte. Hrajeme dobře a prohráváme 1:2. Je to nepříjemné.“

Ostravané také nemají zrovna zářivou bilanci. Ale zápasy s nejbližšími rivaly v tabulce - v Pardubicích (4:2), s Olomoucí (5:3) a teď s Litvínovem (5:3) zvládly. „Je dobře, že zápasy se soupeři okolo nás zvládáme, ale pokud chceme pomýšlet na to, abychom měli klidnější spaní v nejbližších dnech, tak musíme porážet i týmy, které jsou v první polovině tabulky,“ upozornil Dej. „A hlavně doma. Z venku jsme teď body nedovezli, jenom z Pardubic. Musíme se vyvarovat chyb a pracovat na detailech kolem útočné i obranné čáry. Nahazování puků, vyhazování, jednoduché věci, od kterých se musíme odrazit. Hrát na jistotu a jednoduše.“