Jeglič o zvednutí Boleslavi: Nespíme na začátku. Takhle musíme pokračovat! | iSport.cz

V prosinci Mladá Boleslav uvadala. Po výborném startu sezony začala kolísat. Výsledkově i herně. V roce 2020 je to ale znovu ta Mladá Boleslav jako z úvodu ročníku. V nedělním 38. kole Tipsport extraligy si Bruslaři poradili s Kladnem 5:2, vyhráli počtvrté v řadě a s přehledem drží elitní šestku. „Teď takhle musíme pokračovat! Neděláme tolik chyb, každý zápas hrajeme od začátku,“ těší útočníka Žigu Jegliče, který proti Rytířům pomohl gólem a asistencí.

Kde se zápas lámal?

„Myslím, že okolo 10. minuty. Do konce první třetiny jsme dokázali dát dva góly, což bylo důležité, protože na začátku to bylo tak padesát na padesát. I oni hráli dobře, nedělali chyby, všechno jim šlapalo, přesně takový venkovní zápas. A potom i začátek druhé třetiny. Škoda, že jsme nedali více gólů. Potom totiž dali oni a ještě z toho bylo trochu drama.“

Do poloviny zápasu jste jasně dominovali, pak přišel trochu útlum. Čím to bylo?

„Měli jsme několik šancí, které jsme nedali. A potom, když nedáš, tak dostaneš. Dostali jsme gól na 1:3, oni trošku dostali momentum. Měli nějaké šance. Dobře, že jsme to ve třetí třetině zvládli a vyhráli.“

Vaší trefě v přesilové hře předcházela úžasná kombinace, do které se během chvíle zapojili všichni hráči na ledě. Viděl jste pak místo na přední tyči? Na druhé straně ještě číhal na další přihrávku Marek Hrbas…

„Nejdřív jsem neviděl, pak už jsem viděl. (směje se) Na poslední chvíli. Jejich brankář je dobrý i na takové rychlé krosové přihrávky.“

Mladá Boleslav - Kladno: Jeglič úspěšně překonal Godlu v přesilovce, 2:0

Vyhráli jste počtvrté v řadě, po novém roce jste se zvedli i herně. Je to už takový ideál?

„Teď takhle musíme pokračovat! Neděláme tolik chyb, každý zápas hrajeme od začátku. Nespíme na začátku. A v hokeji to je důležité, když neděláš moc chyb, když dobře bruslíš. Doufám, že se nám takhle bude dařit i dál.“

Lépe vypadají i přesilové hry, které se v první polovině základní části moc nedařily. Souhlasíte?

„Určitě. Myslím, že teď hrajeme přesilovky hodně dobře. Na nacvičení přesilovky potřebuješ trochu čas spolu se stejnými hráči, že si to domluvíš a potom to tak začneš hrát. Máš správnej timing a tak to teď je. Doufám, že tak budeme pokračovat.“

V posledních kolech nastupujete s Davidem Šťastným a Radimem Zohornou, sbíráte body. Sedíte si?

„Je to super, daří se nám. Každý zápas máme hodně šancí, hrajeme v útočném pásmu, to je hlavní. Myslím, že když budeme takhle pokračovat, tak to bude ideální.“ (usměje se)

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kladno 5:2. Jágrův gól Rytířům nestačil, výhru Bruslařů pečetil Skalický

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:52. J. Stránský, 18:56. Jeglič, 20:40. Šťastný, 48:25. Skalický, 57:43. Skalický Hosté: 37:36. Austin, 50:53. Jágr Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka (A) – Melka, Zikmund, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Šmerha, T. Kaut (A), O'Donnell – Bílek, Stach, Š. Bláha – O. Bláha. Rozhodčí Mrkva, Kis – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav