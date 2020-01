SESTŘIH: Boleslav - Třinec 1:2. Oceláři za tři body, Hrdinka má premiérový gól | iSport.cz

Středočeši, kteří se museli obejít bez nemocných Bernada, Dlapy, Klepiše a Radima Zohorny, hráli už ve třetí minutě přesilovku. První větší šanci si ale vypracovali až po jejím skončení, Lunter v ní však Štěpánka překonat nedokázal.

V polovině deváté minuty šli do vedení Oceláři, když po Wolského akci zakončené nebezpečnou střelou uklidil puk po Krošeljově zákroku do branky obránce Musil a oslavil první gól v sezoně. Ve 14. minutě byl blízko vyrovnání Zbořil, s jeho zakončením zblízka si poradil Štěpánek.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:2. Třetí výhra v řadě! Za oceláře pálil Musil s Hrňou

Hostujícího gólmana pak prověřil nebezpečným bekhendovým pokusem ve vlastním oslabení Lunter, jenže pak musel k Pláňkovi na trestnou lavici Hrdinka a Třinec měl k dispozici 46 sekund přesilovku pět na tři. Absolutně nic při ní ale hosté nevymysleli.

Ve druhém dějství zakončil tísněný Najman těsně vedle odkryté branky, Kousal vzápětí bombou sestřelil Štěpánka. Chvilku po polovině zápasu zvýšil Hrňa, který pokusem z otočky zaskočil Krošelje. Středočechy ale ještě do druhé pauzy vrátil zpátky do hry Hrdinka, jehož rána od modré čáry prošla až za Štěpánkova záda.

Wolski mohl ve 49. minutě vrátit obhájcům titulu dvoubrankový náskok, jenže Krošelj byl proti. V 53. minutě se před domácími otevřela jedinečná příležitost, poté co Gernát fauloval vysokou holí a musel pykat na 2+2 minuty. Domácí hned zpočátku sevřeli Oceláře, ale vyrovnat nedokázali. Přes dvě minuty zkusili v závěru i power play, rovněž bez úspěchu.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme hráli velmi dobře proti velmi silnému soupeři. Akorát ta produktivita nás dnes trošku trápila a nedotlačili jsme tam ten druhý gól, i když si myslím, že bychom si to vyrovnání zasloužili. Kluci dřeli až do poslední vteřiny. Nám se ten výkon líbil, tedy až na tu produktivitu."

Václav Varaďa (Třinec): „Já bych chtěl klukům poděkovat za odmakaný zápas. Spíš než o hokejové kráse to dnes bylo odbojované. Jsme samozřejmě rádi za tři body, které se nerodily lehce. Od půlky zápasu nás Boleslav mačkala, měla spoustu šancí, ale Kuba Štěpánek v brance byl skvělý. Ve třetí třetině to vygradovalo tím, že jsme měli několik vyloučení, která nás stála spoustu sil, ale kluci to odmakali a za to bereme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:38. Hrdinka Hosté: 08:31. D. Musil, 32:33. Hrňa Sestavy Domácí: Krošelj (Peters) – Hrbas, Ševc (C), Hrdinka, Pláněk (A), Klikorka, Fillman, Kurka – Skalický, Zbořil, Grim – Pabiška, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Štěpánek (L. Daneček) – Zahradníček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička – Hrehorčák, Marcinko, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Dravecký – Hrňa. Rozhodčí Pešina, Šindel – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 3027 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 37 23 4 1 9 132:91 78 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. Třinec 37 19 3 4 11 118:94 67 5. M. Boleslav 38 17 5 5 11 114:92 66 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 38 8 6 4 20 94:138 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 31 31 62 37 1 24 155 2. Libor Hudáček 21 22 43 36 21 18 109 3. Michal Birner 14 26 40 29 12 8 94 4. Tomáš Rachůnek 18 21 39 38 4 10 85 5. Pavol Skalický 16 23 39 38 25 34 75 6. Martin Zaťovič 23 16 39 37 3 20 81 7. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 8. Roberts Bukarts 12 20 32 33 -7 40 95 9. Tomáš Mertl 14 18 32 33 -1 24 72 10. David Gríger 13 18 31 38 4 28 73 Zobrazit celou tabulku

