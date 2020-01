Poslední spadne. Extraliga se (zatím) nezmění, kluby ji od svazu nepřebraly | iSport.cz

Vítkovice - Liberec: Šmíd poslal hosty do vedení, 1:2 • TV TIPSPORT

Hokejová extraliga se v probíhajícím ročníku měnit nebude a zřejmě ani v tom příštím. Zástupci klubů se na zasedání APK rozhodli, že řízení soutěže od svazu zatím přebírat nebudou, i když tento záměr dál trvá. V praxi to znamená, že v této sezoně poslední celek po základní části spadne. Případné změny v herním řádu pro příští ročník budou v kompetenci výkonného výboru svazu.

„Valná hromada klubů APK LH nezpochybnila již dřív odsouhlasený záměr klubů extraligu řídit, a to na základě smluvního ujednání s Českým hokejem. Datum, k jakému se tak stane, závisí na vypracování materiálu potřebného projektu,“ uvedly kluby Tipsport extraligy v tiskové zprávě.

Podle svazu se měla APK LH rozhodnout, zda požádá o převzetí řízení extraligy, do konce ledna. Následně představitelé některých klubů chtěli podle informací deníku Sport mimořádně jednat o změně herního systému extraligy a zrušit přímý sestup. V příští sezoně by tak nejvyšší soutěž hrálo 15 týmů, neboť by stávající účastníky doplnil vítěz první ligy.

K této variantě by nyní dojít nemělo. Když APK LH do konce ledna o změnu nepožádá, bude extraligu v sezoně 2020/21 řídit svaz. Změnu by musel odhlasovat výkonný výbor ČSLH v čele s prezidentem Tomášem Králem, který v minulosti několikrát uvedl, že preferuje přímý postup a sestup mezi soutěžemi. Zasadil se také o změnu dřívějšího modelu, kdy byla zrušena baráž mezi extraligovými a prvoligovými kluby.

APK LH ale chce v budoucnosti extraligu stejně jako v minulosti řídit. Pod dohled hokejového svazu přešla soutěž v roce 2016. „Požádáme o převzetí soutěže, jakmile bude potřebná dokumentace zpracovávaná ve spolupráci s jednou z nejrenomovanějších poradenských firem k dispozici,“ uvedli představitelé asociace v tiskové zprávě.

Informace o možném zrušení sestupu nechtěli komentovat, „protože se o tomto ve stávající sezoně formálně nejednalo.“

