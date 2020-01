Platy v extralize: Proč nejsou veřejné a kde je štace snů? Duda ukazuje detaily | iSport.cz

V NHL a už i ve Finsku si na nic nehrají a vědí proč. Otevřenost je přínosná pro všechny strany. V Česku nadále platí hra na schovávanou. Lidé by to neunesli, naše společnost není připravená, zaznívá stále. A tak je uveřejňování platů profesionálních hokejistů tabu. Deník Sport na základě vlastních informací a konzultací s lidmi z branže postupně přinese žebříček nejlépe honorovaných zaměstnanců extraligových klubů. Vlastně ne zaměstnanců, spíše najímané síly. To je totiž další zdejší specifikum… Detaily hráčských smluv v zevrubném rozboru pro iSport Premium popisuje expert Sportu a zkušený útočník Radek Duda.

Jestliže ve zdejších krajích má šeptanda pevně zakořeněné místo, platí i následující: Nic se tu neutají. Jinak by seznam 50 nejlépe odměňovaných hráčů v nejvyšší soutěži nevznikl. Deník Sport nashromáždil hromadu informací, díky nimž si stojí za konečným výsledkem, zároveň netvrdí, že jde o seznam „na korunu přesně“.

Ať je jasno hned na úvod: přístup ke všem hráčským smlouvám v Tipsport extralize, tedy i k finančnímu plnění ze strany klubu, má jen pár lidí. Z logiky věci ředitel soutěže Josef Řezníček a úzký okruh „jeho“ lidí, kteří s daty pracují. Samotní hráči, manažeři, agenti a i trenéři však mají velmi přesné informace o tom, kdo za kolik hraje. S některými z nich deník Sport „své“ částky konzultoval a následně upravoval. Ale postupně.

Nastane jednou v prostředí českých mantinelů změna a uvolní se trezor s výškou kontraktů jednotlivých hráčů? V dohledné době těžko. Důvod je jasný: nikdo z klíčových figur o to nemá zájem. Ano, najdou se bossové, kteří by nebyli proti, ale sami rozhodně nevyvinou aktivitu, která by ke zrušení tabu vedla.

„Za sebe s tím nemám absolutní problém. Pokud by to byla povinná statistika, kterou by vedení extraligy chtělo zveřejnit, musely by kluby souhlasit, to samé hráčské agentury. Ale osobně nevidím důvod mzdy tajit,“ pravil loni v březnu Libor Zábranský, šéf Komety, tedy velmi silné značky na extraligovém rynku.

Mnohem víc je však těch, kteří jsou proti. Samo sebou, že jde v prvé řadě o hokejisty. Radek Duda, bývalý dlouholetý extraligový hráč a nyní útočník prvoligových Benátek, vysvětluje jejich letitý postoj. „Naše společnost je velmi atypická, nepobrala by to dobře,“ myslí si Duda, jenž je zároveň hokejovým expertem Sportu.

Duda: Nejsme přející národ

A líčí svůj pohled na problematiku. „Jiné životní podmínky a náklady jsou v Praze, jinak je tomu na dalších štacích. Kdyby se odtajnily platy, nevím, co by to za reakci kupříkladu vyvolalo v Litvínově, což je oblast, kde není snadné žití. Spousta lidí by si uveřejnění platů přála, ale já se klaním spíš k názoru, že na to česká společnost není připravená. Pořád tu vládne obrovská závist a není jasné, co by se tím spustilo. Netvrdím, že by lidi přestali chodit na hokej, ale nadělalo by to plno zlé krve,“ nepochybuje bývalý reprezentant.

Český národ je národem fanoušků sportovního výkonu, zároveň se příznivci rádi delegují do pozic trenérů a často vědí úplně přesně, kdo má hrát, jak a s kým. Máme deset milionů trenérů, říká se s oblibou. Rovněž příznivci obdivují hráče za super výkon, zatracují je po špatném. V tu chvíli jsou na stadionech slyšet i nářky na, eufemisticky řečeno, nevyvážený poměr cena/výkon. „Český člověk těžko chápe, že hráč nemůže podávat každé kolo skvělou práci.