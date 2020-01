Jágrův vzkaz kritikům rušení sestupu: Milane, rád ti ten klid a teplo předám | iSport.cz

„Hodně hráčů zřejmě nepochopilo, že se tady nejedná o nějakou válku mezi nimi a majiteli, ale měli by se snažit společně posunout hokej a sport na lepší úroveň - to hlavně znamená zlepšení sportovišť a zázemí pro sportovce, děti a fanoušky,“ píše Jaromír Jágr ve svém dopisu „hokejové rodině“ na facebookovém profilu.

„Ale bez garance extraligy investoři (např. město) do toho těžko půjdou. A to mluvíme o hokeji (náš národní sport), co potom ostatní sporty? Nechci ani přemýšlet o tom, jak to mají těžké,“ poznamenává majitel Kladna. Ten se pustil do argumentů hráčů z České asociace hokejistů (CAIHP), kteří proti plánům na uzavírání extraligy razantně vystoupili. Jágr shrnul a okomentoval jejich argumenty takto:

„1) Nemáme povahy na to, abychom hráli naplno, když o nic nejde.

Hmmm, to jsme teda profíci. Možná tady je ten problém současného stavu hokeje u nás…

2) Měla by být soutěživost a je spravedlivé, když nejhorší mužstvo spadne.

Ano, to máte pravdu, ale většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu nejvíce podílejí, z 80 procent podepíší smlouvu s jiným extraligovým klubem.

3) Majitelé chtějí změnu, protože chtějí KLID A TEPLO. (řekl nejlepší střelec extraligy Milan Gulaš - pozn. red.)

Milane, rád ti ten klid a teplo předám, ale chápu - i já byl dříve jenom hráč a věci jsem viděl podobně jako ty.“

Tyto názory pak ještě Jágr shrnul do ironické poznámky. „Prostě nová doba: Majitel znamená ‚plať, sháněj peníze a buď zticha. Nám to takhle všem vyhovuje, tak se do toho nepleť.‘“

Podle Jágra není financování vrcholového seniorského sportu v Česku nastaveno správně. „Možná je na čase otevřít téma s představiteli státu, jak by mohli s danou situací pomoct. Například kdyby si firmy mohly uplatnit slevu na dani z příjmů – v rámci společenské odpovědnosti v místě, kde působí, aby získaly možnost v rámci slevy podporovat veřejně prospěšné činnosti – sport, kulturu, životní prostředí, zdravotnictví,“ přemítá Jágr, který fanoušky vyzval, aby o jeho slovech přemýšleli.

„Je to jen můj názor, na nikoho se nezlobím, snažím se pochopit i hráče – každý by se rád napil, ale náš sport a hokej se momentálně nachází na Sahaře, kde vody není dostatek,“ dodal na závěr.