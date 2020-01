Přišel pro titul, teď je Červený na odchodu z Hradce. Zamíří do Komety? | iSport.cz

Vladimír Růžička oslavil s Mountfieldem HK postup do finále Ligy mistrů • ČTK

Rudolf Červený (vpravo) by podle informací iSport.cz mohl být na odchodu z Mountfieldu HK. Zamíří do Komety? • Michal Beránek (Sport)

V létě dorazil Rudolf Červený do Hradce jako jedna z největších posil. V sezoně 2017/18 se v extralize rozstřílel, nasázel 21 gólů. Rok pak strávil ve Slovanu Bratislava, kde si zkusil KHL, a ve Švédsku. Před startem současného ročníku podepsal s Mountfieldem čtyřletý kontrakt. Aktuálně nehraje kvůli zranění, ale na hráčském trhu zní jeho jméno hodně často. Podle informací iSport.cz se o něj velmi intenzivně zajímá Kometa.

Třicetiletý útočník se vrátil do Hradce, čekaly se od něj hlavně góly. Klub se radoval, že se mu vrátil střelec v nejlepším věku, na vrcholu. Jenže v koncovce se od začátku ročníku trápil. Zatím se trefil jen pětkrát, naposledy 1. prosince. Poslední zápas odehrál před Vánocemi, utkání s Plzní ale nedohrál.

„Ruda je po hitu ve zmíněném zápase stále otřesen a tento stav se mu při zátěži vrací, takže to chce jen a jen čas,“ přibližoval jeho zdravotní stav týden zpátky generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu. „Na základě výše uvedených skutečnosti nelze odhadnout dobu další rekonvalescence,“ dodal.

Mountfield HK - Olomouc: Střelu Filipa Pavlíka tečoval mezi betony Červený, 1:1

Jenže při velké aktivitě manažerů v posledních dnech často padalo i jeho jméno, byť nebyl stoprocentně fit. Klub navíc nebyl spokojen s jeho přínosem, dvakrát se mu měl snižovat plat.

On přitom podepsal smlouvu na čtyři sezony, sám mluvil, jak chce být součástí dlouhodobé koncepce, kde Hradec plánoval do roku 2023 zvednout pohár a mít tým postavený na odchovancích. Zdá se, že minimálně v téhle sezoně by se měl pokoušet o úspěch jinde.

Spekulovalo se o jednání s Litvínovem, dobrý bruslař a potenciální střelec by se hodil i jinde. Vážným zájemcem o jeho služby by měla být Kometa.

„V pondělí jsem strávil na telefonu snad dvanáct hodin. Všechny kluby chtějí mít do konce sezony co nejsilnější kádry. Takže se hodně komunikuje, telefonuje a jedná. Některá jednání samozřejmě nedopadnou, a byť je trh slabý, pohyb a aktivita manažerů je obrovská. Nevylučuji však do konce přestupového období další změny,“ pronesl pro klubový web majitel brněnského klubu Libor Zábranský. Jednání s Hradcem už proběhla.

Klapne dohoda u Rudolfa Červeného? Mounftieldu by se aktuálně hodil někdo, kdo pomůže při přesilovkách. Na trase Brno-Hradec se už několik přesunů nedávno upeklo. Do Komety se vrátil Tomáš Vincour a po něm přišel ještě Daniel Rákos. Opačným směrem pak zamířil Jakub Lev.