Neuvirth má zase chuť do hokeje, ve Spartě začne jako brankářská trojka | iSport.cz

O jeho velkém návratu do Sparty se nějakou dobu štěbetalo. Brankář Michal Neuvirth s týmem po vleklých zdravotních potížích trénoval od poloviny října, ve čtvrtek podepsal smlouvu do konce sezony. Chytat může po téměř roční pauze. „Cítím se dobře a vím, do čeho jdu. Čeká nás nejdůležitější část sezony a na to se všichni soustředíme,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz.

V NHL chytal 257 zápasů, za reprezentaci nastoupil naposledy na Světovém poháru před necelými čtyřmi lety. Jeho kariéru komplikovala zranění, kvůli problémům s kyčlí v létě přišel o kontrakt v Torontu, kde byl na zkoušce. Ústecký rodák Michal Neuvirth ve Spartě vyrostl, chytal za ni během výluky před sedmi lety. Tentokrát by měl začít jako gólman číslo tři za Matějem Machovským a Jakubem Sedláčkem.

Už jste ve stavu, že byste mohl nastoupit?

„Určitě. Kdyby to tak nebylo nebo bych se jim nelíbil na ledě, tak by mě nepodepsali. Stoprocentně zdravý asi nebudu už nikdy. Ale vyplatily se ty měsíce, co jsem tomu obětoval. Musím zaklepat, ale teď se cítím dobře.“

Sparta ovšem už dva gólmany má, Machovského se Sedláčkem. Nejsou nervózní?

„Od začátku to bylo nastavené tak, že kluci o všem věděli a nebyl s nimi sebemenší problém. Teď jsem brán jako trojka, každý ví, jakou má pozici, a tak to prostě je. Kluci jsou oba super gólmani, Sedlo i Machy. Mají skvělou sezonu, tým šlape. Já jsem jim od začátku říkal, že já nechci být žádná škodná. Všichni vědí, že jsem dobrej kluk do kabiny, žádný problémový typ, že si s každým sednu. Problém mezi gólmany není vůbec žádný. Všichni jsme pohodoví lidé a od začátku bylo jasné, co a jak.“

Takže vás možná chtěli ve Spartě jako pojistku?

„Po návratu z Kanady jsem nebyl v úplně nejlepším rozpoložení. Přemýšlel jsem i nad tím, že skončím. Ale jak jsem řekl, Sparta mi předložila nabídku, která nešla odmítnout. A i tím, že jsem chodil do šatny mezi kluky, přišel jsem i na jiné myšlenky, začal jsem zase mít chuť do hokeje.“

Když jsme spolu v září mluvili po vašem návratu z kempu Toronta, nebyl jste na tom zdravotně ani psychicky dobře. Co se od té doby událo?

„Nechal jsem si napřed nějaký čas na rozmyšlenou. Pořád jsem byl v kontaktu se Spartou a Petrem Přikrylem (trenér brankářů). Pak jsem dostal nabídku, která nešla odmítnout. Zajistili mi veškerá vyšetření a rehabilitace, umožnili mi chodit s týmem normálně na led, využívat posilovnu, regeneraci v šatně. Od půlky října jsem se od pondělí do pátku připravoval, jel jsem podle programu, který mi vymyslel Petr. Cítil jsem se dobře, dobře jsem vypadal na ledě. Domluvili jsme se, že mě podepíšou do konce sezony. Pak uvidíme.“

Po návratu jste říkal, že vás dokáže dát dohromady snad jen Pavel Kolář…

„Pavla jsem navštívil taky. Nesdělil mi úplně zprávu, jakou jsem chtěl slyšet. Pomohla mi spousta lidí. Hlavně ve vojenské nemocnici, Sparta se o mě postarala na jedničku. Do kyčlí mi injekcemi píchali mazivo, dostal jsem prášky na klouby. Rehabilitací a poctivým cvičením se to dalo nějak do kupy.“

Na druhou stranu jste rok nechytal, až na 40 minut během přípravy Toronta. Může se podepsat, že jste rok nechytal zápas, i když tohle se nezapomíná?

„Třeba jo, třeba ne. Těžko teď něco předjímat. Na tréninku jsem nadšený z toho, kde je teď moje hra. Trénink a zápas je však něco úplně jiného. Nedá se odhadnout, jak to bude vypadat, ale věřím, že moje výkony půjdou pořád nahoru.“

Jak vypadá další plán?

„Já jdu den po dni. Každý den se snažím odevzdat na tréninku maximum. Až po mně budou chtít, abych chytat, nastoupím. Doufám, že to přijde blíž, než později. Ale uvidíme, jak to dopadne. Měl jsem jet v neděli do Plzně, ale ještě se nepodařilo vyřešit některé formality. Ovšem snad se k týmu budu moct připojit co nejdřív.“

Chodil jste se už dřív dívat na zápasy?

„Občas ano. Ne na každý, to bych kecal, ale doma jsem občas zašel, když utkání vysílala televize, díval jsem se. Extraligu teď sleduju daleko víc, než NHL. Určitě vím, do čeho jdu. Čeká nás nejdůležitější část sezony, to hlavní teprve přijde. A na to se všichni soustředíme.“

Taky je asi lepší, že nepřicházíte jako spasitel tahat mužstvo z problémů, protože týmu se dosud docela dařilo…

„Vedl si dobře, teď sice byla trošku herní krize, body se však sbíraly pořád. To svědčí o kvalitě týmu. Dokáže bodovat, i když se tolik nedaří. Ale věřím, že až se někteří kluci uzdraví, dostanou se zase do herní pohody a forma vyvrcholí i v play off.“

Je důležité být u toho i pro váš vnitřní pocit?

„Přesně tak, Mám zase co dělat. Sedět doma na zadku, dělat domácí práce, to taky člověka přestane bavit, i když může být s dětmi. Nejsem tak starý na to, abych končil. Chci se dál zlepšovat, uvidíme, co zdraví dovolí. Až tělo řekne stop, tak skončím. Ale do té doby budu bojovat.“

Chtějí vás využít ve Spartě zároveň v roli poradce brankářů?

„Jistě. S klukama rozebírám, kdo kam střílí, co je pro gólmana nejtěžší. Když se zeptají, vždycky jim rád pomůžu. I když třeba nebudu chytat, chtěl bych ten tým posunout, aby byl co nejlepší.“